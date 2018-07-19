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HINCAL ULUÇ
19 Temmuz 2018, Perşembe HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

Muazzez ve Mustafa!..

Adnan Hoca nam rezil adamın âlemlerini şenlendirenler arasında Muazzez Ersoy ve Mustafa Keser de varmış iyi mi?.
Hani TRT Müzik kanalına adeta el koyan, kendilerine özel haftalık canlı yayınları yetmiyor gibi bir de hemen hemen her TRT Müzik yapımında klipleri yayınlanan meşhur üçlüden ikisi, 'yı yandaşlarını ve Kedicikleri'ni de eğlendirirlermiş meğer..
Savunma..
Efendim profesyonelmiş onlar.
Paralarını alır, konserlerini verirlermiş.
"Adnan Hoca'yı tanımam" demiş bir de sıkılmadan.. Böyle birisi olduğunu bilseler gitmezlermiş, vay benim masumlarım, saflarım!.
Yahu Adnan Hoca'yı ve rezilliklerini 1990'dan beri bilmeyen kaldı mı bu ülkede..
Hadi Pensilvanya'ya da gidip Fetö'yü eğlendirsenize, madem profesyonelsiniz..
"Ben Fetö kim, bilmem" desene sonra da Muazzez Hanım!.
TRT Müzik!. Bunları baş tacı yapmaya devam et, olur mu?.

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