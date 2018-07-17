Nişantaşı Atiye Sokağın karşısında House Cafe'nin önünde arabamı bekliyorum. 10 dakikada gelebildi. Aşağıda bir yere park etmiş Ercan.

"Hıncal Bey, trafik kilit.. Akaretler Caddesi'nin ortasına kadar sarkıyor" dedi..

Hadi cenaze saatlerinde alıştık, ama bu defa öyle bir şey de yok. Nasıl oluyor bu rezil tıkanıklık?.

Santim ilerleyerek yaklaşık 15 dakikada (100 metrelik yol) Nişantaşı kavşağına gelirken anladım sebebini..

Teşvikiye Caddesi 3 şerit.. En sağ şeridi belediye otopark yapmış. Onun yanında, beşer metre falan aralıklı 4 tane araba.. Biri kamyon üstelik, duble park etmişler.. Dörtlüleri yakmışlar.. Yol inmiş nerdeyse yarım şeride.. Olmuş sana öyle bir huni ki zaten dar ama çok işlek yolda, trafik tam kilit..

Bu Şehr-i Stanbul'da 4'lü yakmak, en büyük özgürlük aracıdır. Onu yaktın mı, otobanın orta şeridinde bile durabilirsiniz.. Arabanızı ters yoldan sürebilirsiniz. Aklınıza ne gelirse yapabilirsiniz. Dörtlü herşeyi serbest kılar bizde..

Hemen orda trafik polisleri vardır karışmazlar.. Yanınızdan ekip arabaları geçer, biri durup da "Ne yapıyorsun hemşerim" demez.

O gün de aynen öyle. Kavşağa geldim ki, orada bir trafik polisi.. Arabam zaten duruyor. İndim aşağı, yanına gittim..

"Memur Bey, on adım ilerinizde dörtlü yakmış bir herif trafiği tıkıyor. Onun aşağısında üç tane daha var. Koca kamyonu burdan bile görebilirsiniz.. Niye müdahale etmiyorsunuz" dedim..

Kibar bir delikanlı..

"Hıncal Bey, bu trafikte buraya çekme aracı çağırmak mümkün değil. Aracın içinde şoför de yok. Başında beklesem ne işe yarar?. Trafik açılmaz ki.. Diyelim bekledim. Şoför geldi. Yazacağım ceza 108 lira.. Bugün kimin umurunda 108 lira.. Can yakacak bir ceza verebilmeliyim ki, ne o, ne bir başkası burada duble park etmeyi aklından bile geçirmesin.. 108 lira ceza ile bu şehirde trafik düzelmez!."

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