Victoria, ünlü İngiliz Kraliçesi. Dünyanın en uzun süre hükümran olmuş devlet reisiydi, yaşadığı yıllarda..

Abdül Kerim de, Kraliçe'nin 50'nci Hükümranlık Yıldönümü kutlamaları için Hindistan'dan gelen bir genç adam..

İngiliz Sömürgesi Hindistan'da bir raca kraliçesine armağan olarak bir eski Hint Parası göndermiş. Abdül Kerim onu sunmakla görevli..

Abdül, törende armağanı sunarken Kraliçe ile göz göze geliyor ve ona gülümsüyor. Bu gülümseme 80 yaşındaki kraliçenin dikkatini çekiyor.

Armağanı verince dönmesi gereken Abdül'e "Törenlerin sonuna kadar kal" diyor. O iki hafta, 14 yıla kadar uzuyor.

Çünkü..

Abdül, bir öğretmen babanın oğlu.. Ondan çok şey öğrenmiş.

Abdül Müslüman. Üstelik Hafız.. Kuran'ı ezber biliyor.. Ama anlamını da biliyor. Tefsirini de..

Abdül, Mevlana'yı da biliyor.. Dizeleri ezberinde..

..Ve bu genç adam, Victoria'nın, Saray'ın katı kuralları içinde geçen hayatını değiştiriyor. Onu yaşamın içine sokuyor. Ona halkını, alt tabakalardaki insanlarını tanıma fırsatı veriyor. Ona "Yaşama"yı öğretiyor.

Pazar akşamı kupa finali erken bitti. Kemaller ertesi sabah yola çıkacaklar. Dışarı çıkmadık. Nükhet bir film bulmuş televizyonda işte bu!.

Türkiye'de hem de, bir Müslüman Öğretmenin, koskoca İngiltere Kraliçesi'nin yaşamını nasıl değiştirdiğini anlatan, iki dalda Oscar adayı hem de bir film oynuyor.. Dakka başı, Kuran'dan, Mevlana'dan dizelerle bezenmiş bir film ve Türkiye'de kimsenin haberi yok.. Her gazetenin televizyon sayfası varken..

Yahu bu gazetelerin İngiltere'de de mi muhabirleri yok?. Bundan iyi röportaj mı olur, o sayfalar dolusu hafta sonu eklerine..

O koskoca DigiTurk denen kurumda, kendi programına bakan, tanıtan bir tek kişi yok ki, gazeteleri uyarmıyor.. Kendi kanallarından anons etmiyor..

Film ayrıca muhteşem.. Judy Dench, hayatının rollerinden birini, Kraliçe Viktoria'da yaşıyor. Altın Küre'de En İyi Kadın Oyuncu adayı olmuş.

Abdül'ü oynayan, Hintli bir Müslüman aktör, Ali Fazal.. O da çok iyi..

BBC yapımı, tamamen gerçeklere ve Abdül Kerim'in anılarına dayanılarak çekilmiş film, yığınla ödül kazanmış..

"En İyi Gerçekçi Film" ödülü dahil..

DigiTurk acaba, bu defa ilan ederek tekrar yayınlar mı?. "Digi Plus" kutuları internete bağlı olanlar, istedikleri zaman Victoria & Abdul yazıp izleyebilirler.. İzlemeliler!.

Hele bizler için, yılın en önemli filmlerinden biri..

..Unutmayın.. Anlattıkları da gerçek!.