Hollywood cinsiyet değiştirip erkek olan, Amerikalı ünlü genelev patronu Dante Tex'in hayatını film yapıyor. Başrole ünlü seksi yıldız Scarlett Johansson hazırlanıyordu. Erkek kılığında resimleri bile yayınlanmıştı. Sonra hayranlarından gelen ağır tepkilerle vazgeçti.

Sevgili Ertuğrul Özkök kardeşimin haberi yok vazgeçtiğinden. Geçen hafta sonu bir yazı yazdı. Başlık aynen şöyle..

"Onu Scarlett Johansson canlandırıyorsa, beni kim?."

Kafasındaki adayları da yazmış..

Brad Pitt.. Sean Penn ve Kıvanç Tatlıtuğ..

Ertuğrul'u oynayacak adaylar tartışılır da..

Scarlett erkek kılığına girecek ve erkek olan bir kadını oynayacaktı. Şimdi bu garip benzetmenin ne alakası var?.

Brad Pitt, Sean Penn ya da Kıvanç kimi oynayacaklar, kadın kılığına girip?.

Ortada, kadın olan bir Ertuğrul yok ki!.





"Erkek olan kadın" rolündeki Scarlett ve gerçek olanı..