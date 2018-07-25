Cevat Hocam da ölmüş.. Mülkiye yıllarımın en sevilen hocalarından Yavuz Abadan'ın asistanıydı. Onu tanıdık ve çok sevdik..

Ülkenin sağcılar ve solcular diye hem de nasıl bölündüğü, sağcı ve solcu öğrencilerin okula resmen silahla geldikleri, dünya tarihine "78'liler" diye geçen yıllarda, hem de Mülkiye'nin dekanlığını akıl almaz koşullarda, ama büyük bir başarıyla yapmıştı.

12 Eylül rejiminin, 1983 yılındaki 1402 sayılı ünlü yasası Cevat Hocamın da görevine son vermişti. Çok sevdiği Mülkiyesine 1990'da Danıştay kararıyla döndü. 1999'da da emekli oldu.

Son yıllarını rahat etmek için huzur evinde geçirirken, Mülkiye'de "Emekli Öğretim Üyesi" sıfatıyla derslerini vermeye devam etti. Ölene dek çalıştı yani..

Bize emeklerini helal et ve Nurlar içinde yat Cevat Hocam!.

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Spor yazılarını büyük bir keyifle beklediğim iki Bülent var. Biri Bülent Timurlenk..O kardeşim de annesini kaybetmiş.