Dörder beşer Bakan Yardımcıları atanmaya başladı, İçişleri, Adalet başta ilgili tüm bakanlıklara..

Artık birisi görevlendirilir, Türkiye Cumhuriyeti yasalarını inatla ve ısrarla hiçe sayanlarla mücadele etmek için..

Biri sahiplenir de, biz de "Bu devletin sahibi yok mu" demekten kurtuluruz.

Bu ülkede kumarhane yasak..

Bu ülkede internet yolu ile kumar oynatmak yasak..

Bu ülkede internet kumarının reklamı yasak!.

Püf!. Hani nerde devlet.. Bin defa yazdım.. Cep telefonum, kumar mafyasının mesajlarıyla doluyor ve Turkcell bu yasadışı mesajları herkesin cebine taşıyarak para kazanıyor iyi mi?. Efendim engel olamıyorlarmış.. Külahıma anlatsınlar..

Fetö mesajları nasıl engelleniyor peki?.

Geçen hafta üç şirketin adını verdim, cebime giren. İnadına iki daha geldi.

Tipobet bonus club.. Milleti önce bulaştırmak, sonra da donuna kadar sattırmak için ne bedava oyun imkânları veriyorlar inanmazsınız.

Mariobet 1001.. Bin liralık bedava oyun hakkı tanıyor ki, zehiri içinize akıtsın..

Bu mafya şirketlerine, bu mafya reklamları taşıyan telefon kumpanyalarına "Dur" diyecek birini istiyoruz, İçişleri Bakanım!.. Adalet Bakanım!.

Yeter!.. Yeter artık!.