Ne işe yaradığını yıllardan beri anlamakta güçlük çektiğim bir kurum var. RTÜK kısa adı. Açılışı Radyo Televizyon Üst Kurumu..

Türkiye'deki televizyonların hali pür melalinden şikâyet ederiz ya yıllardır. Hepsinin sorumlusu bu kurumdur işte.. Her şeyi görür, bilirler.

Üstelik binlerce şikâyet de yağar, okurlar..Ama hiçbir şey yapmazlar.

Devletin onlara "Huzur hakkı" diye verdiği paraları alır, huzur içinde yaşarlar.

Ağır mı oldu, RTÜK Üyeleri!.

Bana düzelttiğiniz bir, tek bir şeyi söyleyin, Ankara yollarına düşüp teker teker elinizi öpeyim.

Üstelik siz Meclis tarafından seçilirsiniz. Her siyasi parti gurubunun temsilcisi var içinizde yani..

Yahu bunca partinin bunca rezilliğe ortak göz yumduğu, susup geçiştirdiği tek yer sizin toplantı salonunuz bu ülkede..

Yani sizdeki bu anlaşmayı ülkeye örnek göstermek gerek aslında..

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