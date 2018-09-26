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HINCAL ULUÇ
26 Eylül 2018, Çarşamba HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

Ağlattın beni, Melek Hocam!.

Kendisi adından da Melek Hocam dün sabah ağlattı beni. Hem de hüngür hüngür..
'un anaokulu öğretmeni Melek Akalın o..
Melek Hocam, Sedanur'un boş kalan sırasına bir mektup bırakmış..
Okuyun da ağlamayın bakalım.. İşte o!.

***
Sedanur'um, ilk defa söylediklerimi dinlemeyeceksin biliyorum.
Oysa o yumuk yumuk minicik ellerini çenene koyup gözlerini gözlerime dikip anlattıklarımı dinlemeni ne çok isterdim.
İnsanlık öldü kızım, insanlık seninle birlikte o taşların altında can verdi, seninle birlikte tabuta konuldu, seninle birlikte mezarlıkta gömüldü canım kızım.
Canım kızım, bir gün hepimiz yanına cennete geleceğiz ve her ne istersen birlikte neşe içinde oynayacağız, buna inan yavrum.
O vakit gelinceye kadar saklambaç oynamaya ne dersin? Sen cennette saklan, dur ben dünyada seni arayayım.
Zaman zaman bulamıyorum diye kıkırdama seslerini duyayım. Sonra yeniden saklan, ben dünyadaki tüm çocukların gülümsemesini sana benzetip oynayayım, olur mu canım kızım."

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