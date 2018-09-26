15 Eylül Dünya Çöp Toplama Günüydü.. İşin başındaki Celal Çapa "Amacımız farkındalık yaratmak" demişti.

Celal'le o ilk günün sonuçlarını konuşma fırsatını nihayet buldum.

Ben- Medyada oldukça geniş bir yer kapladı, Dünya Temizlik Günü.. Galiba "Farkındalık yaratmak" amacına ulaştınız?.

Celal - 15 Eylül için çok kısa bir duyuru sürecine rağmen, böyle bir farkındalık yaratabilmişsek, bundan sonraki organizasyonlarımızda halkımızı daha da bilinçlendireceğiz demektir.

Başta sosyal medya olmak üzere, çevreci dostlarımız, okullar, oteller, restoranlar, sanatçılar ve tabii ki basın sayesinde ses getirdiğimize inanıyoruz ve "Bu daha başlangıç" diyoruz.

Şimdi, bütün vakıf, dernek ve sivil toplum örgütlerini bir araya getirip kenetlenerek Türkiye'nin tüm şehirlerinde aynı farkındalığı yaratmak hedefindeyiz. Tabii Çevre Bakanlığımız ve Belediyelerimiz de işbirliği yapmalı..

B- İlk günde dikkatini çeken neler var?.

C- Çöp kutularının olduğu yerlerde korktuğumuz kadar çöp yoktu. Yani civarda kutu varsa, insanımız çöpünü oraya atıyor, genelde.. Dolayısıyla daha kolay toplanabilen, daha güvenli çöp kutularını çevreye bolca yerleştirmemiz gerekiyor.

Önemli konulardan biri de atılan bu çöplerin büyük kısmının geri dönüşümü mümkün malzemeden, yani plastik, karton, kağıt, metal ve cam olması.

Maalesef bilinçsiz hareket edildiği için bu geri dönüşüm malzemeleri toprağa gömülüyor, milli servetimiz ziyan oluyor. Bu malzemeleri cinslerine göre ayırmalıyız.

Sonra, internetten ilçe ya da ilimizin geri dönüşüm yetkili kurumlarını arayıp ayrıştırılan çöplerimizi nereye teslim edeceğimizi öğrenmeli ve oraya götürmeliyiz. Uygar ülke insanları bunu yapıyorlar. Biz niye yapmayalım ki..

Bir de.. Halkımızın, çevreyi kirletenlere 232 lira ceza verildiğini bilmesi ve polis, jandarma ve zabıtanın bu cezayı düzenli şekilde uyguladığını görmesi gerekir.