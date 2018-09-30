Tufan TÜRENÇ (Hürriyet, 5 Haziran 2000) KOCA Kahraman Bapçum, o kalemini nakış işler gibi kullanan usta, o Türkçe cambazı Babıali'den "İzzet-i ikbal ile" çekildi.

Bir veda yazısıyla spor yazarlığını noktaladığını açıkladı.

Namık Sevik, Necmi Tanyolaç, Kahraman Bapçum, Halit Kıvanç, Doğan Koloğlu, Gündüz Kılıç, Eşfak Aykaç Milliyet'in efsane spor kadrosunu oluşturuyordu.

Yıl 1958...

Dünyanın yenilmez armadası Real Madrid'in fırtına gibi estiği yıllar...

Milliyet'in bu dev kadrosu da Babıali'de Real Madrid olarak anılırdı.

Onlar da spor basının erişilmez armadasıydı.

Ben gazeteciliğe başladığım 1967'de Kahraman Bapçum bir efsaneydi.

Televizyonun olmadığı yıllarda unutulmaz maç yazıları yazardı.

Onun yazılarını okuduğunuz zaman maçı seyretmiş gibi olur, o coşkuyu yaşardınız.

O eşsiz kalemi ve tertemiz Türkçesiyle maçı gazete sayfalarında yaşatırdı.

Yalnız futbol mu?

Örneğin atletizm yarışmalarını o kadar canlı anlatırdı ki ipi göğüsleyen atletle birlikte koşardınız sanki.

Basket maçları, güreş karşılaşmaları, yüzme yarışları da öyle...

Hepsini okuruna kalemiyle seyrettirirdi Kahraman Bapçum.

***