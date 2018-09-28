Sıfırdan alıp, arka arkaya dört yıl şampiyon yaparak yarattığı takım ve oynattığı futbolla 2000 yılında UEFA Kupası'nı kazanan (O takım ve o futbol o yıl Real Madrid'i yenip, onların müzesinde bile olmayan Süper Kupa'yı da getirdi) Fatih Hocam'ın hayallerinde Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu yatıyor, biliyorsunuz.

Bu boş bir hayal değil..

Eskiler "Ayinesi iştir kişinin.." demişler.

Fatih Hocamın yaptıkları dağ gibi duruyor.

Elinde, hele ara transferde bir iki takviye ile hedefe götürebilecek bir kadro var.

Avrupa'nın en önde gelen liglerinin ve takımlarının hali de meydanda..

O zaman..

***