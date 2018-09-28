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HINCAL ULUÇ
28 Eylül 2018, Cuma HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

Biz de takılalım!..

bol keseden takılıyor.. Biz de ona takılalım..

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"Kriz var" demek yerine neler diyebilir mişiz diye sıralamış..
"Mesela, 'un şarkıda dediği gibi 'Ekonomi tıkırında..
Ekonomi tıkırında" diyebilirsiniz.." Ama Ahmet o dizenin ardından gelen satır ne?.
"Kriz var.. Kriz var.. Bunalım var.."
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'ın, kendi sosyal medya hesabına koyduğu bikinili fotoğrafını, köşesine basmış, Ahmet Hakan yazıyor.
"Ajda Pekkan'dan Defne Samyeli'ye tokat gibi okkalı bir yanıt!." Peki Ajda'nın resimlerinin nasıl fotoşoplu olduğunu, mesela sayfasına koyduğu resimde göbek deliğinin bile şoplandığını bilmez, görmez mi, Ahmet?.
"Tokat gibi" demeden önce, Defne ile Ajda'yı yan yana getir, kendi cebinle resimlerini çek de bas köşene, görelim tokadı kim yiyecek?.
Defne mi, sen mi?.

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