Ahmet Hakan bol keseden takılıyor.. Biz de ona takılalım..***
"Kriz var" demek yerine neler diyebilir mişiz diye sıralamış..
"Mesela, Timur Selçuk
'un şarkıda dediği gibi 'Ekonomi tıkırında..
Ekonomi tıkırında" diyebilirsiniz.." Ama Ahmet o dizenin ardından gelen satır ne?.
"Kriz var.. Kriz var.. Bunalım var.."***Ajda Pekkan
'ın, kendi sosyal medya hesabına koyduğu bikinili fotoğrafını, köşesine basmış, Ahmet Hakan yazıyor. "Ajda Pekkan'dan Defne Samyeli'ye tokat gibi okkalı bir yanıt!."
Peki Ajda'nın resimlerinin
nasıl fotoşoplu olduğunu,
mesela sayfasına
koyduğu resimde göbek deliğinin
bile şoplandığını bilmez, görmez mi,
Ahmet?.
"Tokat gibi" demeden önce, Defne ile Ajda'yı yan yana getir, kendi cebinle resimlerini çek de bas köşene, görelim tokadı kim yiyecek?.
Defne mi, sen mi?.