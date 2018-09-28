Yarın Başkan Mustafa Cengiz'in istediği "Olağanüstü Mali Kongre"yi yapacak Galatasaray..

Mustafa, Galatasaray'ı yok edebilecek yetkiler istiyor..

Yaptıkları meydanda iken, normalin iki misli ek bütçe istiyor. Neden?.

Kulübün taşınmaz mallarını, satacak, kiralayacak, kurulacak şirketlere devredecek çok ama çok tehlikeli yetkiler istiyor.

Ada'yı geçin, Hasnun Galip bile elden gider..

Mustafa Cengiz de çeker gider.. Daha önce batıranların çekip gittiği gibi..

Ama Galatasaray da çöker gider..

Binlerce üyeli Galatasaray'ın mali kongresine kaç yüz kişi gelir tahmin ediyorum.

Onların çoğu da oylamaya kalmaz, çeker gider.. Mustafa'nın birkaç adamı, Galatasaray'ı yok edecek bu istekler lehine oy kullanırlar..

Geçmişte hep böyle oldu. Hep böyle olduğu için Galatasaray Kongre Üyeliğinden istifa ettim. "Aranızda olmak bana gurur değil, suçluluk, suçu paylaşmışlık duygusu veriyor" diyerek istifa ettim.

Şimdi uzaktan, içim yanarak izliyorum Kongreleri..

Hiç umudum yok ama..

Yarın o kongreye gidecek olanlar..

Bu kulübün hele mali işlerini en iyi bilen bir uzman üye Taner Aşkın kürsüye çıkacak..

Konuşmasının ana hatları benim dosyamda..

Dehşet içinde okudum.

Taner, sizlere madde madde isteklerin neden yasalara, yönetmeliklere ve hepsinden önemlisi Galatasaray Tüzüğüne aykırı olduklarını anlatacak.

İyi dinleyin.

O isteklerin, masum görünüşlerinin altında, Galatasaray'ın sadece bugün sahip olduklarını değil, geleceğini de yok edecek nelerin yattığını madde madde izah edecek.

İyi dinleyin.

Sonra.. Taner'i dinledikten sonra tercihinizi yapın!..

Mustafa mı?.

Galatasaray mı?.