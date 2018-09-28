Çok iyi bir arkadaşınız size telefon etse ve dese ki, "Akşam küçük oğlunu okuldan alırken, benim oğlanı da alır mısın?. Ben sonra uğrar senden alırım.. Çok önemli bir işim çıktı da" dese, "Hayır, alamam" diyebilir misiniz?.

Bu küçük ricaya "Evet" derseniz, başınıza nelerin gelebileceğini işte bu çok hoş film anlatıyor..

Komedi gibi başlayıp giderek karmaşıklaşan, önce polisiyeye, sonra gerilime dönüşen ama başından sonuna hoşça vakit geçirten bir film, "Küçük Bir Rica.." Hem de göreceli en boş 19.00 seansına gittiğim halde doluydu salon.

Demek millet duymuş gidiyor zaten..

Film iyi yazılmış. (Romandan nakil). İyi çekilmiş, iyi de oynanıyor..

Çok iyi iki kadın arkadaşta, son zamanların parlayan yıldızı Blake Lively, hele Anna Kendrick harikalar yaratıyorlar..

"Hoşça vakit geçirmek için" demiyorum.. "Vakit bulun, görün" diyorum!.