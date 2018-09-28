Oğul- Baba!.. Böcekler yenir mi?. Baba- Yemek sofrasında böyle şeyler konuşmayalım lütfen. 20 dakika sonra.. Baba- Şimdi söyle bakalım, ne öğrenmek istiyordun?. Oğul- Boş ver baba!. Salatanda bir böcek vardı demin de..Şimdi yok!.
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