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HINCAL ULUÇ
28 Eylül 2018, Cuma HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

Tebessüm

Oğul- Baba!.. Böcekler yenir mi?.
Baba- Yemek sofrasında böyle şeyler konuşmayalım lütfen.
20 dakika sonra..
Baba- Şimdi söyle bakalım, ne öğrenmek istiyordun?.
Oğul- Boş ver baba!. Salatanda bir böcek vardı demin de..Şimdi yok!.

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