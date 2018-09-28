Oğul- Baba!.. Böcekler yenir mi?.

Baba- Yemek sofrasında böyle şeyler konuşmayalım lütfen.

20 dakika sonra..

Baba- Şimdi söyle bakalım, ne öğrenmek istiyordun?.

Oğul- Boş ver baba!. Salatanda bir böcek vardı demin de..Şimdi yok!.