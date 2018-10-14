Öcal Ağbim dedi ki geçenlerde sohbet arasında.. "Yahu sen ortayı, ben liseyi Antakya'da okuduk.. Bir daha da uğramadık, yarım asırdan fazla.. Ne âlemdedir acaba bizim oralar" dedi..

Ben "Yaaa" derken ekledi.. "Hadi bir gidip bakalım yahu!."

Tam da o gün tesadüfe bak, Kültür Bakanı Yardımcısı iken tanıdığımız ortak dostumuz, şimdi Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman aramaz mı?.

"Hıncal ağbi, bizim oralara ne zaman geliyorsun?. Bak neler neler olmuş o yıllardan beri" demez mi?.

"Hemen geliyoruz" dedim. Ağbimle konuştuk. O İzmir'den karadan, ben İstanbul'dan havadan gideceğiz ve görelim bakalım, Hatay'ın encamı ne?.

Dönüşte anlatırım tabii.

Dönüş mü?.

Abbas, kısmetse perşembe sabahı bu köşede olacak!.