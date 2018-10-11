Bu yazıyı Prof. Mustafa Ilıcalı Hocama yazıyorum.

İlk bakışta, Acun Ilıcalı'nın amcası olarak bilinir, Hocam..

"Hocam" lafın gelişi değil.. Başakşehir Üniversitesi Ulaştırma Mühendisliği Bölüm Başkanıydı. Onu tanıdığımda ise İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı Trafik Baş Danışmanı..

İstanbul'un rezil trafiğine vilayet ve belediyenin ilgisizliği, sahipsizliği üzerine yazılarımla ilgilenip beni arayınca buluştuk.

Onunla kriz yerlerini dolaştık. Pratik çözümler gerektirenlere hemen müdahale etti. Çözdü de.. İşler çok daha iyiye gidebilirdi ama Ilıcalı Hocam siyaseti tercih etti.

Seçimlere girdi. Erzurum Milletvekili oldu.

İstanbul için kayıptı. Ama Türkiye için kazanç olabilir. Bu yazım bu sebeple ona yazıldı.

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