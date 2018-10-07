Tufan Türenç dostum, bana bir "Uykusuz gece" borçlusun..

"Babıali'nin Öteki Yüzü" adlı kitabının ilk sayfasında el yazını okudum..

"Sevgili Hıncal, Babıali'de mutlu yıllarımız da oldu, hüzünlü günlerimiz de. Önemli olan çizgimizi korumaktı. Yüz akıyla çıktığımıza inanıyorum" demişsin..

İltifatın için teşekkür ederim.

Sana senin yüzünün hem de nasıl "ap ak" olduğunu en iyi bilenlerdenim..

O dünyanın en leziz üslubu ile yazdığın sanat olaylarını anlattığın köşeni okumaya doyamazdım. Kalemini elinden aldılar, gazetende.. O sütun da, kalbim de hâlâ boş..

Kahraman Ağbim (Bapçum) kahrından bırakmıştı kalemi.. Sana bıraktırdılar.

Ama "gazete"yi bıraktırdılar.. O muhteşem kaleminle bu kitabı yarattın..

Bu kitap!. O ne kitaptır!.

Akşam on bir falandı, salonda divana şöyle bir yaslanıp, hani fal tutar gibi bir sayfa açtım..

"Ne yazmış, nasıl yazmış, bir bakiym" diye..

Kendime geldiğimde gece yarısını saatler geçmişti..

Yahu onlar ne konular?. O ne anlatım Tufan!..

Babıali'yi biliyorum sanırdım.. Sen bildiklerimi bile keyifle okumamı sağladın. Ya hiç bilmediklerime eklediğin "Merak" unsuru..

Tüm kitapta "Gazeteci nedir, nasıl olunur" onu da anlatıyorsun dolaylı olarak..

Başta kardeşim Bedrettin Dalan'ın Yeditepe'si.. Tüm üniversitelerin İletişim Fakülteleri'nde "Ders Kitabı" diye okutulmalı..

Çünkü mesleğin nazariyatını değil, amelisini öğretiyor "Babıali'nin Öteki Yüzü.." Hayır.. Kronolojik bir anı, tarih kitabı, belgesel değil.. En meraklı olayların, insanların hem de nasıl "Baktın mı bitirmeden bırakamazsın" diye yazılmış öyküsü..

Boşuna uykusuz kalmadım, Tufan..

Türk basınının ilk şantajcısı Baba Tahir'den, Nâzım Hikmet'in gazeteci Refik Erduran tarafından yurt dışına kaçırılışına dek..

Erol Simavi niye sattı, Aydın Doğan niye ve nasıl aldı, önce Milliyet, sonra Hürriyet'i..

Haldun Simavi.. Hasan Pulur.. Halit Kıvanç..

Kimler kimler.. Neler neler!.

Ne bilinesi Babıali gerçekleri.. Ne anılar, şakalar..

Emin'in (Çölaşan), Kurthan'ı (Sıfırcı Hocam/ Fişek) işlettiği sayfalar..

Mütareke İstanbul'undan Mustafa Kemal İstanbul'una manzaralar..

Babıali için böyle kitap yazılmadı..

Bir daha yazılmaz da..

Alın sevgili okurlar..

Alın.. Elinizden bırakabilirseniz, parasını benden isteyin.

Okuyun ve okutun.. Okutun ki, millet mesleğin nerden nereye geldiğini, bugünkü duruma nasıl düştüğünü daha iyi görsün..

"Kütüphanenize koyun" diyemiyorum.

Koyamazsınız. Yeri baş ucunuz. Çünkü tekrar tekrar okumak isteyeceksiniz.. Güzel bir şarkıyı bin defa dinlediğiniz gibi..

..Ve..ve size bir de tavsiyede bulunayım..

"Babıali'nin öteki yüzü" harika bir hediye..

Alın birine verin.. İki gün sonra nasıl teşekkür telefonu edecek, göreceksiniz..

Ben teşekkür ediyorum Tufan.

Bana bu keyfi günlerce yaşattığın, hâlâ yaşatmaya devam ettiğin için!.

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Son not.. Yazımı düzeltmek için baştan okudum.Hayır.. Yazamamışım Tufan'ı da kitabını da.. Yarısını bile yazamamışım okurken hissettiklerimin..Hele kitabı hiç ama hiç anlatamamış, ifade edememişim. Kalemim yetmemiş..Onun için bana bakmayın. Siz alın, okuyun, kendiniz karar verin..