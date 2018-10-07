Tufan Türenç Babıali'nin Öteki Yüzü kitabına "Türkiye'de gazeteci olmak" diye başlıyor.. Kendisinin gazeteci olma öyküsü bu.. Ama onu anlatırken, o zaman gazeteci olmanın, nasıl özel, nasıl güzel, ama nasıl zor olduğunu anlatıyor.. O zamanın "Gazetesi"ni anlatıyor.. Onu okurken bir de bugüne bakıyorsunuz..

Farkı görüyorsunuz.. Acıklı farkı..

Kitabı anlatamadığıma karar verince, onun içinden bu yazıyı seçtim ki, niçin anlatamadığıma daha kolay karar veresiniz..

***