İki safari avcısı bir deniz uçağı kiralayıp Afrika'nın balta girmemiş ormanları arasındaki bir göle indiler. Onları sahile çıkaran pilot "Bir hafta sonra sizi tam burdan alacağım" dedi ve havalandı, gitti.

Avcılar ormana daldılar.. Günlerce dolaştılar. İkisi de birer geyik vurdular.. Çeke çeke buluşma yerine getirdiler. Tam dediği günde gelen pilot devasa geyiklere baktı.

"Bunları uçağa sığdırmam zor. Hem sığdırsam da, çok ağırlar. Bu uçak bu ağırlıkla havalanamaz" dedi.

Avcılar "Biz buraya geçen sene de geldik. Gene iki geyik vurduk. O zamanki pilot da "Uçak havalanamaz demişti ama bal gibi havalandık" diye direttiler. Pilot homur homur etti ama kabullenmek zorunda kaldı.

Uçak sudan gerçekten güçlükle ayrılabildi. Sahildeki ağaçlara teğet geçerken..

"Bummmm!.."

Uçağın kanadı yamaçtaki ağaçların birinden sıyrılamadı. Çarptı.. Koptu. Uçak düştü.. Düştü ama fazla yükselmedikleri için kimseye bir şey olmadı. Üçü de uçaktan fırladılar ve ağaç dallarına takılı kaldılar..

Avcılardan biri bağırdı..

"Hey, Mayk'. Nerdeyiz biliyor musun?."

Mayk, etrafa baktı ve cevap verdi..

"Geçen sene düştüğümüz yerin 500 metre kadar batısında.."