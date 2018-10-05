Frankfurt'ta yaşayan doktor kardeşim Erdoğan Karatay'ı bu sütunun okurları yıllardır bilirler. Müthiş bir Galatasaray taraftarıdır.

Kombinesi var.. Her Ali Sami Yen maçına gelir.

Galatasaray'ın her Avrupa maçına da gider.

Dün sabah cebime mesaj atmış.

"Bu takımı da yenemiyorsan, Şampiyonlar Ligi'nde işin ne?." Hemen cevapladım.

"Bu takım bu yıl ilk defa top oynadı. Bu gurupta birinci, ligde şampiyon olur. Böyle devam etsin yeter."

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