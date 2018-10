Frankfurt'ta yaşayan doktor kardeşim Erdoğan Karatay'ı bu sütunun okurları yıllardır bilirler. Müthiş bir Galatasaray taraftarıdır.

Kombinesi var.. Her Ali Sami Yen maçına gelir.

Galatasaray'ın her Avrupa maçına da gider.

Dün sabah cebime mesaj atmış.

"Bu takımı da yenemiyorsan, Şampiyonlar Ligi'nde işin ne?." Hemen cevapladım.

"Bu takım bu yıl ilk defa top oynadı. Bu gurupta birinci, ligde şampiyon olur. Böyle devam etsin yeter."

Sahaya, kazanmaya yönelik bir 11'le çıktılar ve ilk defa "Hücum futbolu" oynadılar.Sinan'ın ortada başarı ile yönettiği Hücum Presle başladı futbol, bu yıl ilk defa..Kendi sahasında yan veri geri paslarla oyunu öldüren futbol, yerini, kanatlarda iki bek ve iki açıkla geliştiren "Hızlı" akınlara bıraktı.Bu futbol hele ilk yarıda Porto'yu perişan etti. Galatasaray pozisyon üstüne pozisyon buldu. Atamayışları, skor yazarlarını ilgilendirir.Buyüzden geri kalanlardan ayrılırım. Herkesindediğinin tersini yazmak için değil..Galatasaray'ı bu sezon ilk defa keyifle izledim. İlk defa seyrettiğim maçtan zevk aldım.. En önemlisi ilk defa ümitlendim.Tahmin ediyorum, Fatih Hocam da bugün ayni umutları taşıyordur.Şimdi bu iyimser hava içinde eleştirilerimi yapayım..Heleayakla, 10 toptan dokuzunu rakibeatıyor. Buna rağmen savunmaona top atmakta ısrar ve inat ediyor.Zor kazanılan top, ucuz kaybediliyor.Muslera'ya avut attırmak bile ziyan. Hem zaman, hem top kaybı. Oyunu hızlı başlatmayı bilse, o hızlı kanatlarla Galatasaray ne goller kazanır.Rakip stoperler korner için Galatasaray 18'inde iken Muslera topu tutuyor ve elinden çıkarmak için o iki stoperin yerlerine dönmesini bekliyor sanki.. Bu dediklerimin görüntüleri maç bandında var.Fatih Hocam laf olsun diye söylüyorum sanıyor ama, her ama her maçın kasetini Florya'daki odasına tek başına (Yardımcıları da olmadan.. Tek başına..) kapanıp not alarak izlemeli. O zaman gerçekleri görecektir.Golden sonra onu azarlayan Belhanda haklı. Ama Galatasaray savunması da hala duran toplarda ne yapacağını bilmiyor. Bu kaçıncı duran top golü Hocam..O golü tekrar tekrar seyret. Adamlar basit bir oyun yaptılar..Serdar'ın tuttuğu adam, soluna doğru koştu.Serdar da onun peşine takılınca, Marega kale önünde bomboş kaldı.Adam da kafayı antrenmanda olmaz bir rahatlıkla arka direğe vurdu.Orda adet olduğu gibi kimse yok.Biri var ama çizgide, arka direkte değil, Muslera'nın arkasında.Muslera çıkamadı. Savunma da bu basit oyuna geldi ve Marega tam beş Galatasaraylından oluşan yayın ortasındaki ok gibi attı kalenin boşluğuna......Takımda hiç değilse birisine, rakip adama değil, havadan süzülüp gelen topa bakmasını öğret. Öğret ki, kimse bu kadar rahat kafa vuramasın..Duran top deyince..Bir şeyi daha antrenmanlarda ısrarla vakit ayırıp tekrar ettirerek öğretmelisin. Ayıp değil.. Çünkü gerçek.Bu takım taç atmayı bilmiyor. Taç özürlü.., hatta,doğru ve zamanındakullanırsan.Seyret maçı hocam. 90 dakikayı seyret ve bak bakalım, Galatasaray bir hızlı, bir doğru, bir oyunu geliştiren taç atmış mı?. Genelde yana ve geriye.. Ya da rakibe.. Ama hızlı, ama. Topu eline alan atacak adam ararken, rakip her türlü önlemi alıyor ama Galatasaray'da "Bana at" diye kendini gösteren olmuyor..Bunu düzeltirsen, taç atmayı ve taç almayı öğretirsen, Galatasaray çok önemli bir hücum gücü kazanır.Sanırım transfer ayında Gomis'i gözden çıkarırken, elde tutmak için Mustafa Cengiz 'le el ele verip cambazlık yaptığınız (Deyimimi mazur gör, ama başkanla senin taraftarın tepkisini önlemek için yaptığınız oyunlara başka ad bulamadım)N'diaye ve Emre iyileşince, bu ikisine yer de kalmayacak. Ara transferde ikisini de gönder Hocam. Hatta üste para ver gönder veBu arada.. Elinde dört tane birinci sınıf, hücum beki var.. Mariano, Linnes, Nagatomo ve Ömer Bayram .. İkisi ille de kenarda oturmamalı bu dört harika adamın.Biri sağda, öteki solda, on Belhanda, kırk Feghouli ederler.Hele senin elinde.. Eskisi gibi cesur ve yaratıcı ol Hocam.. Ezberlere takılma..Gençlere, Ozan, Yunus ve Celil'e güven.Şans ver. Paralı askerlerden daha yararlı olurlar, kessen sarı kırmızı akan kanlarıyla.Gençlik hırs ve azimleriyle..Takımın başka lideri, başkakaptanı yok çünkü.. Sana ve kendine güvenenSelçuk kısa zamanda eski Selçuk olur.Yeter ki, Fatih Hocası onu tribün ve sosyal medya vahşet çetelerine karşı korusun.Israrla ve inatla dirensin. Selçuk kenara değil, sahaya bakarak oynasın.Ne dediğimi anladın, değil mi Hocam?.Israr ve inatla direneceğin bir adam daO kaptığı topla 60 metre sürüp attığı ve Casillas'ın harika kurtardığı şuta UEFA resmi sitesinde maçı yorumlayan Portekizli bile hayran oldu.Baskı altında onca koşudan sonra o şutu atmak mucize zaten. Onu gören anlatan yok, peşin hükümlü maç spikerinin ağzından herkes "Kaçırdı" diyor.. O pozisyonda kaçırma yok, kurtarış var bir defa. Pozisyonu yaratan da tek başına Sinan... Israrla, inatla oynatır, o eksikliğigiderirsen, topa daha rahat, daha eminvurur. Gol şansı misliyle artar.O zaman, "Al sana santrfor" Hocam..Hem hücumu, savunma ve atakta yöneten taktik adam. Hem top kapan, gol atan forvet..