Türk medyasında Aziz Yıldırım'ın silahşorları hala yoğun, hala etkili..

Türk medyasında Aykut Kocaman kişisel dostu yorumcuların liderlik ettiği lobi de kılıçlarını çekti..

Alayının amacı seni yemek, yok etmek.. Planları seni bir daha Fener Stadının yanından geçemez hale getirmek..

Yolunu da bulmuşlar..

Seni "Tükürdüğünü yalayan adam" durumuna düşürüp itibarını sıfırlayacaklar..

Nasıl yapacaklar?.

"Yeni Fenerbahçe" diye ortaya çıkıp, eski Fener'den bıkan, usanan, kusan insanların oyunu alarak Başkanlığa geldin ya.. Seni Aziz'in kuklasına çevirip, onun günlerine geri döndürmek..

O zaman diyecekler ki..

"Aziz'in günahı neydi?." En başta da ben diyeceğim o zaman Ali Başkan..

Aykut Kocaman'ı üç gündür efsane yaptılar..

"O gelecek sıkıntılar bitecek" algısı yaratıyorlar, egemen oldukları medyada ve Fener'i yıkma pahasına saldıran o vahşi çetelerin sosyal medyasında..

O Aykut Kocaman ki, Fenerbahçe'nin büyüklüğünü anlayamadı.

Fener'in niçin büyük olduğu da umurunda değildi.

Sarı lacivert formaya, tarihinin en kötü futbolunu oynattı. Fener Aykut'la her maçını, kümede kalmak için sahaya çıkan küçük takımlar gibi oynar hale geldi.



Aykut'un "Kocaman" sloganı "Hele bir gol yemeyelim" diye başlıyordu.

"Gol yemezsek nasılsa bir gol atarız" diye de bitiyordu.

O Aziz silahşorları, o Aykut Lobisinden, bir kere "Utanın be!. Fener sahaya gol atmak için çıkar Efendiler" lafını duydun mu Ali Koç!.

Fener'i öyle ufalttılar, öyle zevksiz, öyle tatsız, öyle pespaye futbol oynar hale getirdiler ki, Bağdat Caddesinde oturan ve cebinde kombinesi olan taraftar bile bizahmet iki adım atıp stada gelmedi..

Fener Kadıköy'de ilk defa boş tribünlere oynar oldu..

O Aykut'u geri getirtecekler ki sana tükürdüğünü yalayasın!. Seni öyle bitirecekler ki, Aziz dönsün ve de bir daha kimse Aziz'i devirmeyi aklından bile geçirmesin..

Bu oyuna gelme Başkan.. Bu tuzağa düşme..

Başını dik tut.. Göğsünü ger.. Göğüsle bunları..

Şu anda kafandaki sorun Cocu!. Ondan artık takıma hayır zor gelir. Aslında gelir de, yaratılan bu ortamda gelmez.

Futbolcu bu medya, bu sosyal medya içinde yaşıyor. Cocu'ya artık güvenmez. Hocaya güvenmeyen takımda başarı olmaz.

Cocu gidecek.

Önünde iki yol var. Kendi paçanı kurtarmak için Aziz medyasının adayları Aykut ya da zayıf ihtimal Ersun'dan birini getirmek. Bu tercih senin için tehlikesiz..

"İşte siz istediniz de getirdik" diye sıyırırsın, sonu felaket de olsa..

Zor ihtimal "Yeni Fenerbahçe" imajını sürdürecek, yeni bir ismi getirmen..

Sende bu inanç, bu güven var mı?.

Başkan kalmak için tükürdüğünü yalama yolunu seçecek ve ebediyyen bitecek misin?.

Yoksa..

Fener'i kuranların ve onu en sevilen "Büyük Takım" yapanların yoluna, kelleni koymağa cesaret mi edeceksin?.

Göreceğiz..

Bu yazı salı 10.00'da yazıldı. Sizler okurken, belki de görmüş bile olacağız..