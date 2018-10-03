Spor sayfalarında palavra doldurma haber ve fikir yazılarından başka şey yok. Açın el oğlunun gazetelerini..

Seyrettiklerini nasıl okumaya bayıldığınız yazılara döndürüyorlar.

İşte örnek!.

Rize-Fener maçında Fener savunmasını tek başına yıkan bir adam vardı Umar Aminu.. Sağ kanatta dağıttı. Sola geldi dağıttı. Santrfora döndü, dağıttı. Adamda hız var.. Müthiş çalım atma yeteneği var. Harika kafa zamanlaması ve hakimiyeti var.. Topu pas ve şut olarak olağanüstü kullanıyor. Sahanın her yerine de koşuyor. Top çıkarıyor. Çıkardığı topla başlayan akında şutu da o atıyor.

Yılmıyor, yıldırıyor.

Bu adamı yazan tek ama tek kalem var mı, onlarca, yüzlerce spor sayfasında..

Ayrı başlık açmaktan geçtim. Maç yazısında, maç eleştirisinde adını okudunuz mu?.

Yayıncı Kuruluş denen palavra, Fener- Rize maçından bir "Umar Aminu" klibi yapmayı akıl etti mi, saatlerce palavra konuşarak zaman doldururken.

Ben merak ettim.. Sadece merak ettim.. Beş, topu topu beş dakikada da buldum.

Bu Umar Aminu 23 yaşında.. Yani 35 yaşında adamlara tonla para ödeyen büyük kulüplerin hiçbiri bu 23 yaşındaki "Yıldız"ın farkında değil..

Kim farkında olmuş peki?.

2013'te, Türkiye'de 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası vardı ya hani. Umar, 1995 doğumlu Umar, Nijerya takımında oynuyormuş o zaman..

Burnumuzun dibinde geleceğin yıldızlarını hangi hoca takip etti, ettirdi acaba?.

Samsunspor Hocası Hüseyin Kalpar izlemiş işte.. Umar'ı görmüş ve üç kuruşa, Samsunspor'a almış.

Ordan Osmanlıspor kapmış.. Melih Gökçek bitirmiş işi. Samsunspor maaşını ödemeyi iki gün geciktirdi diye, sözleşmesini feshettirmiş, bedavaya almış. Melih gidip Osmanlı küme düşünce de, Rize kapmış Umar'ı.. Bizim büyüklerin hala haberi yok!.

Nasıl?.

İlginç spor hikayesi değil mi?.

Peki bunu niye bunca spor muhabiri, yazarı görmüyor, yazmıyor da "Geberemedi bu moruk" denen Hıncal, beş dakikada yakalıyor?.

Bendeki fark ne?.

"Merak" dostlar, merak..

Gazeteci olmanın birinci şartıdır, Merak!.

Sen merak edeceksin ki, milletin neyi merak edeceğini bilesin.