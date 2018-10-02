Sabah spor servisi, maçı yazdığı cumartesi değil, ertesi günü Galatasaray için bir değerlendirme yazısı yazmış. Yarın Porto ile oynayacaklar ya, Şampiyonlar Ligi'nde..

Onun öncesi işte..

Başlığı naklediyorum.

"Erzurum maçı, Galatasaray'da iki farklı tabloyu ortaya çıkardı /Ömer, Maicon ve Belhanda'nın performansları Porto maçı öncesi ümit verdi.." Yani spor sayfamızın bugüne dek attığı en harika, en anlamlı başlık bu..

"Belhanda o maçta oynamadı bile" demeyin sakın.. İşte başlıkta altı çizilen de bu..

"Belhanda'nın en iyi performansı, oynamadığı zaman!."

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