Fenerbahçe'nin Rize önünde ikinci 45 dakikada girdiği gol pozisyonu sayısı 17.. Yazı ile ON YEDİ?. Bunların en az 10 tanesi yüzde 80- 90 gol olabilecek pozisyonlar.. Bunların çoğuna da çok ama çok iyi vuruldu, ayakla ve kafayla..

Top ya kıl payı dışarı gitti, ya da 90 dakika boyu sahanın en iyi adamı olan Rize Kalecisi Gökhan kurtardı. Gökhan bu yıl izlediğim en iyi kaleci performansını sergiledi.. Taffarel, Muslera'ya bu maçın bandını "Ders" diye izletmeli.. Ne zaman çıkılır, yer nasıl tutulur, ne zaman bloke edilir, ne zaman yumruklanır?.

Top oyuna hızla nasıl sokulur?.

Şimdi Cocu'da, Fatih Terim ve Şenol'da olan kısmetin yarısı olsa, Kasımpaşa önündeki Trabzon dönüşünü (0-2'den 4-2'ye) de bastıran bir 3-0'dan 4-3'e dönüşü yaşardık.. O zaman, pazartesi sabahı Cocu'yu yerin dibine batıran bu gazeteler nasıl çıkardı, bir düşünün.. Dikkat edin, ayni maçtan söz ediyorum..

Ayni oyun.. Sadece toplar birkaç santim farklı gitmiş, sadece kalede, o muhteşem Gökhan değil de mesela Muslera varmış..

Türk spor medyası bir kez daha "Skor Yazarlığı"nın daniskasını yaptı..

Ali Koç'un işi zor.. Bir yanda gözü kara Fener seyircisi..

Bir yanda sosyal medyanın "Kan görünce" zevkten bayılan vahşileri, bir yanda da "Güya" Fenerli bu medya ile Cocu'dan hayır gelir mi?.

Faruk Süren, bu güveni, bu inadı ile 2000 yılının Fatih Terim'ini yaratmıştı ama o zaman sosyal medya yoktu. Medya da Galatasaraylı olmadığı için pek uğraşmazdı. Süren'in direnmesi nispeten kolaydı.

Şimdi Ali Koç ne yapacak?..

"Yeni Fenerbahçe" diye ortaya çıktı ama hem yazılı, hem sözlü medyanın Aziz Yıldırımcı kalemleri, ona tükürdüğünü yalatmak, "Aykut Kocaman" dedirtmek için, maç ertesini bile beklemediler.

Maç yazılarına kondu, "Aykut.. Olmadı Ersun" vaveylaları..

Dikkat buyurun. Bu ülkenin gelmiş geçmiş en iyi hocalarından biri, daha evvel Fener'e şampiyonluk da yaşatmış Mustafa Denizli adı yok.. "Aykut/Ersun.." Çünkü amaç "Yeni Fenerbahçe" diyen Ali Koç'u itibarsızlaştırmak, onu "Eski Fener"e döndürtmek ve ardından "En Büyük Başkan Aziz" çığlıkları atmak..

Ali Koç, bunlara boyun eğmektense, istifa edip, kongreye gitme yolunu seçmeli..

Ya da, sonuna dek devam. İnançla, güvenle, sebatla devam etmeli.

Cocu olmayabilir..

Ama asla Aykut ve Ersun da olmamalı..