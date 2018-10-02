Pazar sabahı gazeteleri nasıl şaşkınlıkla okudum..

Aslında şaşırmak benim aptallığım..

Saflığım.. Hala ve hala umut besliyorum..

Yahu bu maç yazanların hemen hepsi sıcak odalarında oturup televizyonda izliyorlar..

Hele serviste bir aradaysalar (Pek ihtimal vermiyorum ya.. Denemesi bedava..

Bu hafta sonu maç eleştirisi yapanları gazete santralından arayın. Spor servisini isteyin.

Açılırsa sorun, cevabı göreceksiniz), evet, serviste bir aradaysalar ekrana da pek bakmayıp, lak lak ediyorlar. O zaman akıllarında sadece yayıncı kuruluş spikerlerinin lafları kalıyor..

Ve artık beş paralık itibarı kalmayan, bakılmayan ve okunmayan maç çerçevesinde notlar, yayıncı kuruluş spikerinin doldurmasına göre veriliyor.

İşte pazar sabahı gazeteler..

Sahanın en iyi adamı Medel!

Yahu Allah için, içinizde bir kendine güvenen var mı?. Maçı baştan sona birlikte izleyelim.. Bu medyanın sezon başından beri göklere çıkardığı Medel kaç paralık oynamış bir tartışalım..

Koşma dışında hüneri olmayan iyi niyetli bir adam. Hepsi ama hepsi o..

Sol bek oynarken, Adriano, ya da Caner gibi ileri çıkabildi mi?. Oyun kurdu mu?.

Harika toplar, şutlar attı mı?.

Peki savunmada ne yaptı?. Ön libero oynarken adamın savunmakla görevli olduğu bir bölge yoktur. Kestiğin toplarla alkış alırsın. O kadar. Oysa bek oynadın mı, o kanattan sorumlusun. Hem ilerde, hem geride..

İlerde yoktu Medel.. Ya geride?.

Yahu ey izansız, ey sorumsuz, ey boş vermiş maç yazarları?.

Bilal diye bir 7 numara vardı Kayseri'de..

Solda oynarken Medel/ Babel, sağda oynarken Gökhan/ Quaresma hattını perişan etti..

Nasıl hızlı.. Nasıl akıllı.. Nasıl harika çalımlar atıyor. Nasıl harika akınlar yaratıyor ve düzenliyor..

Sahanın, bakın haftanın tüm maçları dahil sahanın yıldızıydı Bilal.. Ben olsam bir spor servisinde tüm yazımı Bilal'e ayırırdım. Öyle müthiş..

O Bilal 5, bilemedin 6 almış.. Ama yayıncı kuruluşun her maç kahraman ilan ettiği Medel 8..

Yuh olsun!.

"Gördün mü golcüyü" diye başlık atıyordum kafamdan maçı izlerken..

Şenol Hocanın yok ettiği Vagner Love, ona rağmen nihayet sahaya çıkınca bu ülkenin şu anda en iyi golcüsü olduğunu hem sahanın yer yerinde sorumluluk alışı, hem de, inat, ısrar ettiği, kendini çuval gibi bırakma yerine, yattığı yerden bile sürdürerek attığı golle kanıtladı.

Sıkılmadan "Vagner Love ile bu iş olmaz" diyenler var hala..

Ayıptır.

***

Şenol Güneş'in kendisi hakkında konuşan ağbisinden saygıyla söz etme yerine, hakareti tercih etmesi, kimliği ve kişiliğini ortaya çıkarır.O sözleri okudum.. Ben de mesela aynen ağbisi gibi düşünüyorum..Ne demek "Kahve sohbeti.." Ne demek "Gitsin ruh doktorundan rapor alsın?." Karadeniz terbiyesinde "Ağbi"den böyle söz etmek var da, benim haberim mi yok?.