"Fox'taki Yasak Elma'nın kostüm asistanı Özge Ş. 'Halit'i canlandıran Talat Bulut tarafından 31 Mayıs'ta tacize uğradığını iddia etmiş ve dava açmıştı." Bu, dava açılması talebinin yargı tarafından geri çevrilmesinden ve itirazın da reddinden, yani olayın hukuken kapanmasından haftalar sonra Posta Gazetesinde çıkan bir haberin giriş cümlesi.. Böyle "Mişli geçmiş" diye haber girişi olmaz..

Ama olmuş.. Niçin?.

Talat Bulut, kendisi hakkında "Tacizci" algısını ısrarla ve inatla sürdüren rol arkadaşı Şevval Sam'a yanıt vermiş.. Onun haberine girerken bile "Tacizci" algısını sürdürmek için..

Yahu Allah gecinden versin, Talat ölse, bunlar ölüm haberine de, "Hani Fox'un Yasak Elma dizisinde kostüm asistanı" diye başlayacaklar.

Bak Talat kardeşim!. Avukatın bu çirkin algı operasyonunu sürdüren Şevval'e 100 bin liralık tazminat davası açmış..

Bu operasyonu asıl Hürriyet Yayın gurubu sürdürüyor. Posta'daki habere bak. Daha yayınlanmamış Cengiz Semercioğlu röportajına, gene saptırılmış bir atıf var. Yani "İşbirliği açık, net.. Belki de Cengiz yazdı koydu oraya..

O Fatih Aksoy'a da yazıklar olsun, o Cengiz'le konuşmayı kabul edip, bu haber/ yorumlara imkan tanımış..

Şimdi avukatın "Talat aleyhine konuşan herkesi manşet yaparım" görüntüsü veren ve de yapan, "Tacizci" algısını her yazı ve haberinde sürdüren bu gurubu mahkemeye vermeli asıl, adını geçirmek isteyen oyuncu(!)ları değil!.

Hem de milyonluk davalar açmalı..

Görün nasıl kazanır!.