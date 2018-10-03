Ben Galatasaraylıyım, biliyorsunuz..

Galatasaray oynadığı berbat futbola rağmen Erzurum'u güç bela yenip maç fazlasıyla lider oldu..

Pazartesi akşamı Başakşehir kendi sahasında Malatyaspor'la oynuyor.. Puan kaybederse, Galatasaray lider kalacak..

Maçın son dakikaları oynanıyor ve ben ekran önünde Başakşehir gol atsın diye çırpınıyorum..

Şaşırdınız değil mi?.

Ama ben buyum.. Benim amacım, önce "Spor" seyretmek. Onun keyfini, heyecanını yaşamak.. Puana değil, futbola alkış tutarım ben. Skora değil, spora bakarım.

Malatya'ya Erol Bulut öyle bir utanç futbolu oynatıyor ki, nefret ettim. Futbol oynama niyeti sıfır.

Oynatmama gayesi bin!.

Türkiye'nin adı "Süper" olan liginin marka değerinin sıfırlanması bundan işte..

Takıma değil, kendine top oynatan bencil ve korkak hocalar. Berabere kaldın mı kelleyi kurtarırsın.

Malatya gittiği her akında rakip savunmayı dağıttı, panikletti. Ama Erol efendi çekti de çekti. Yahu Allahın adamı!. Kendi yarı sahanın da yarısına çekilir, topu durmadan taca, yani rakibe atarsan, bu müthiş baskıyı kendin yaratırsan, Adebayor, Mossoro, Visca başta bol şut atan adamlara sahip Başakşehir eninde sonunda gol atmaz mı?. Attı zaten.. Son saniyede ikinciyi de atıyordu. Şans kurtardı, Erol Bulut'ın takımı değil..

O takıma, o puan haram olsun. Bu kafa ile oynayanların hepsine haram olsun. Olacak zaten. Lig reytingleri düşecek. Bu rezil görüntülere 400 milyon dolar verecek gerzek yayın kuruluşu kalmayacak. O zaman, o hocaların, o futbolcuların hem de vergi cenneti ülkemde milyonlarla euro kazanma şansları da kalmayacak..

Kesin bindiğiniz dalı.. Kesin!.

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Başakşehir maçı kurtarmak için çırpınırken, bu ülkenin şu anda aktif en pahalı ve en değerli futbolcusu Arda'yı gördüm tribünde. Geçen yıl aptalca sebep olduğu olay sonucu aldığı (Aslında hak ettiği) ceza yüzünden yedinci hafta hala mevsimi açamadığı için sahada, arkadaşlarının yanında değildi.Ders aldın mı Arda!.Sana Başakşehir'den önce Türk futbolunun ihtiyacı var.Dön.. Ama artık "Adam gibi" dön, ne olur!.