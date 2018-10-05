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HINCAL ULUÇ
05 Ekim 2018, Cuma HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

Devlet nerde?.

Bu ülkede .. Hem de nasıl yasak?. Geçen gece görüntüleri vardı, haber kanallarında..
Mahalle arasında tombala oynayanları basmış polis..
Tombala yahu.. Aile oyunu.. Çocukken her yıl başı gecesi oynardık.
yasak.
!..
Cep telefonlarına önceden izin almadan reklam göndermek de yasak. Güya..
Niye "Güya?!." Çünkü cebim, hem de yurt dışındaki kumar mafyasının reklamlarıyla dolu.
90 (533..) Betconstruct..
90 (555).. jsmnbns.. 90 (533).. betegel.. 90(553).. solebet.. 90 (533) betisbon..
Bunların hepsi "Gel.. Gel" demek, sizi tuzağa düşürmek, eroin gibi müptela edip, evinizi sattırmak, yuvanızı yıkmak için "Bedava oyun" teklifleri yapıyor..
Hepsi cebimde.. Bin defa yazdım.
Yahu bir defa da bir bakan (Yasaklayan yasaları yürütmekten sorumlu tam dört bakanlık var) arasın ve "Nedir bu Hıncal" desin..
Yoklar..
Kumar yasak. Reklam yasak..
Ama cebim kumarhane reklamlarıyla dolu..
Neydi o şarkı..
"Bütün yasakları yasakla"yın da, siz de kurtulun, ben de!.

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