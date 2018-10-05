Bu ülkede kumar yasak.. Hem de nasıl yasak?. Geçen gece görüntüleri vardı, haber kanallarında..

Mahalle arasında tombala oynayanları basmış polis..

Tombala yahu.. Aile oyunu.. Çocukken her yıl başı gecesi oynardık.

Kumar yasak.

Güya!..

Cep telefonlarına önceden izin almadan reklam göndermek de yasak. Güya..

Niye "Güya?!." Çünkü cebim, hem de yurt dışındaki kumar mafyasının reklamlarıyla dolu.

90 (533..) Betconstruct..

90 (555).. jsmnbns.. 90 (533).. betegel.. 90(553).. solebet.. 90 (533) betisbon..

Bunların hepsi "Gel.. Gel" demek, sizi tuzağa düşürmek, eroin gibi müptela edip, evinizi sattırmak, yuvanızı yıkmak için "Bedava oyun" teklifleri yapıyor..

Hepsi cebimde.. Bin defa yazdım.

Yahu bir defa da bir bakan (Yasaklayan yasaları yürütmekten sorumlu tam dört bakanlık var) arasın ve "Nedir bu Hıncal" desin..

Yoklar..

Kumar yasak. Reklam yasak..

Ama cebim kumarhane reklamlarıyla dolu..

Neydi o şarkı..

"Bütün yasakları yasakla"yın da, siz de kurtulun, ben de!.