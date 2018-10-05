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HINCAL ULUÇ
05 Ekim 2018, Cuma HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

İyi niyet yetmiyor!.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 81 ile gönderdiği bir genelge ile tüm polis ve jandarmalara trafik kural ihlallerine müdahale ve ceza yetkisi vermiş..
İyi niyetli bir genelge.. Ama cehennemin yolları iyi niyet taşlarıyla döşeli..
Bu genelgeniz, "Polis önünde suç işleme" oranını yükseltme dışında fayda sağlamayacak Sayın Bakanım, göreceksiniz.
Bu ülkede Trafik Polisleri gözleri önündeki cinayetlere seyirci kalırken, mesela narkotik polisi niye bulaşsın..
Ya da asayiş polisi..
Abartmıyorum ..
Bir, tek bir gün 'da bana iki saat ayırın. Sizinle, eskortsuz, korumasız şöyle bir dolaşalım. Günde bin ekip geçen yerlerdeki trafik ihanetlerini göstereyim.
Hele "Polis ikinci maaşını bunlardan alıyor" denen servislerin trafik cinayetlerini.. Hem de bu kentin en bilinen cazibe merkezlerinde vatandaşın bir cinayete, bir de seyreden polise bakarken neler düşündüğünü size sorayım..
Yazdım Sevgili Soylu yazdım..
"Çekin polisleri toptan da vatandaş 'Cinayet polisin gözü önünde işleniyor' demesin, hiç değilse" diye yazdım, kaç defa.
Valileri, Emniyet Müdürlerini sokağa çıkaramazsanız bir, cezaları korkutacak düzeye getiremezseniz iki, ülkenin yarısını polis yapsanız işe yaramaz!.

***
Düğün alayı magandaları Kağıthane Tünelinde terör estirmiş, drift atmışlar. Çıkmışlar 'de de tampon tampona gidip kıvılcımlar çıkarmışlar. Öyle korkusuz ve pervasızlar ki bu görüntüleri bir de da yayınlamışlar.
Bir kaza olsa, zincirleme, Allah göstermesin.
Kaç kişi ölür kimbilir?.
Polisleriniz o görüntülerden tespit edip, herifleri yakalamışlar Sayın Soylu..
Ceza 235 lira..
(Güneş/ 3 Ekim/ Sayfa 10) Düğünde dolarları yağmur gibi saçan bu adamlar 235 liradan korkar mı Sayın Bakanım..
Gerekirse parayı peşin öder, rezilliğe devam eder bunlar..
Sosyal medya Allahın günü, böyle hava atan çılgınlarla dolu..
Can yakanların cezası can yakacak düzeye gelmedikçe önleyici olmaz..
Hepsi bu kadar!.

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