İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 81 ile gönderdiği bir genelge ile tüm polis ve jandarmalara trafik kural ihlallerine müdahale ve ceza yetkisi vermiş..

İyi niyetli bir genelge.. Ama cehennemin yolları iyi niyet taşlarıyla döşeli..

Bu genelgeniz, "Polis önünde suç işleme" oranını yükseltme dışında fayda sağlamayacak Sayın Bakanım, göreceksiniz.

Bu ülkede Trafik Polisleri gözleri önündeki cinayetlere seyirci kalırken, mesela narkotik polisi niye bulaşsın..

Ya da asayiş polisi..

Abartmıyorum Sayın Bakanım..

Bir, tek bir gün İstanbul'da bana iki saat ayırın. Sizinle, eskortsuz, korumasız şöyle bir dolaşalım. Günde bin ekip geçen yerlerdeki trafik ihanetlerini göstereyim.

Hele "Polis ikinci maaşını bunlardan alıyor" denen servislerin trafik cinayetlerini.. Hem de bu kentin en bilinen cazibe merkezlerinde vatandaşın bir cinayete, bir de seyreden polise bakarken neler düşündüğünü size sorayım..

Yazdım Sevgili Soylu yazdım..

"Çekin polisleri toptan da vatandaş 'Cinayet polisin gözü önünde işleniyor' demesin, hiç değilse" diye yazdım, kaç defa.

Valileri, Emniyet Müdürlerini sokağa çıkaramazsanız bir, cezaları korkutacak düzeye getiremezseniz iki, ülkenin yarısını polis yapsanız işe yaramaz!.

***