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HINCAL ULUÇ
05 Ekim 2018, Cuma HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

Kaçırmayın!.

Gene gidemiyorum ne yazık..
Emek Grand Pera'da harika bir konser var yarın gece.. Dünya çapında, dünyaca ünlü genç piyanistimiz Ayşe Deniz Gökçin..
2014'te Aksanat'ta dinlemiş ve coşmuştum.. şarkılarını Lizst tarzında yeniden yazmış ve hele o dünyaca ünlü "/ Another brick in wall" ile efsane olmuştu.
Efsane dört yıldır dünyayı sardı.
Londra'da yaşayan Ayşe yarın gece gene ülkemizde.
Hem de yeni, yepyeni çalışmaları da var..
Ben gene maç yüzünden yokum.. İçim gidiyor.. Bari siz kaçırmayın..
"Hayatta bir kere" denen gecelerden biri için Emek'in yolunu tutun imkânınız varsa..

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