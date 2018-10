Gene gidemiyorum ne yazık..

Emek Grand Pera'da harika bir konser var yarın gece.. Dünya çapında, dünyaca ünlü genç piyanistimiz Ayşe Deniz Gökçin..

2014'te Aksanat'ta dinlemiş ve coşmuştum.. Pink Floyd şarkılarını Lizst tarzında yeniden yazmış ve hele o dünyaca ünlü "The Wall/ Another brick in wall" ile efsane olmuştu.

Efsane dört yıldır dünyayı sardı.

Londra'da yaşayan Ayşe yarın gece gene ülkemizde.

Hem de yeni, yepyeni çalışmaları da var..

Ben gene maç yüzünden yokum.. İçim gidiyor.. Bari siz kaçırmayın..

"Hayatta bir kere" denen gecelerden biri için Emek'in yolunu tutun imkânınız varsa..