"İlk işim Meksika sınırına duvar örüp bu Latinlerin ülkeme girmesini engellemek olacak" diye başladığı seçim kampanyasını daha da ırkçı söylemlerle sürdüren Trump o seçimi nasıl kazandı, merak ediyor musunuz?.

Dahası, başta dünyaca ünlü Amerikan gazete ve dergilerinin ve tüm aydınlarının ağır saldırılarına rağmen, 2020 seçimlerini de niye kazanacak, bilmek istiyor musunuz?.

O zaman size bu hafta sonu bir filme gitmenizi tavsiye edeceğim..

Türkçe adı "Karanlıkla Karşı Karşıya!."

Orijinal adı, bir zamanlar sadece Amerika'nın değil, tüm uygar dünyanın, eylemlerini öfke ve nefretle izlediği Ku Klux Klan (KKK) adlı zenci düşmanı terör örgütünden mülhem BlacKkKlansman!.

İngilizce bilenler anladı. "Kara Klancı" demek oluyor..

Siyahların beyazlarla eşit haklar elde etmesine karşı çıkan ve dehşet yaratan bu örgütte siyahın ne işi var peki?.

Kuzey- Güney iç savaşını hatırlayın. Kuzeyliler zenci haklarından yanaydı. Güneyliler kölelikten. Kölelik kalktı ama Güneyde ayrımcılık sürdü. Zenciler beyazlarla ayni otobüse binemiyor, ayni restorana giremiyorlardı mesela.

Martin Luther King gibi zenci liderlerin başlattığı "Eşit Haklar Hareketi", Başkan Kennedy gibi aydınlar tarafından desteklenince, Güneyliler David Duke liderliğinde KKK'yı kurdular. Beyaz rahip cüppeleri ve kafalarına geçirdikleri maske kukuletalarıyla zencilere işkenceden öldürmeye varan her türlü terör eylemini yapan organizasyon oldu, KKK..

Film işte bu çetenin kurulup genişlemesine paralel, ona karşı savaşan zencilerin mücadelesini anlatıyor. Hikâye gerçek.

Bir zenci polis, klana sızmayı başarıyor. Sonrası.. Film işte o..

Spike Lee, muhteşem bir film yapmış..

Bir yandan muhteşem bir polisiye. Öte yandan, Kennedy'den başlayıp, Trump'a uzanan ezeli "İnsanlık savaşı"..

İnsan olmanın, eşit olmanın vazgeçilmezliğine inananlar bir yanda.. Tıpkı Hitler'in tarif ettiği "Saf/ Aryan" ırk dışındakilere hak tanımayan, ayrımcılar öte yanda..

Lee, o klana sızan siyah polisin anılarından yola çıkarak çektiği filmi, bugüne bağlıyor.. 60'lı yılların ırkçı liderlerini temsil eden adamın (Ki Alec Baldwin bu kısa rolde harika) konuşmasıyla başlayan film, 2016 ve sonrasında Trump'la bitiyor.. Trump konuşuyor, sonda..

Yani, ibretle ve dehşetle görüyorsunuz ki, "Stratejik Müttefikimiz"de, ırkçı ve ayrımcı söylemler her zaman iş yapıyor, her zaman oy topluyor..

Çünkü Beyaz, Anglo Sakson ve Protestan Amerikalı, yani "WASP" (White, Anglosaxon, Protestant) çoğunluk kafası o ülkede pek değişmiyor.

Üç saate yakın bu filmi, mutlak görün.. O süper devletin milletini yakından tanımak için sabırla izleyin..

Film 15 gündür vizyonda.. Aslında ülkenin tüm gazetelerinde manşet haberi olurdu, gazeteciliği bu kadar unutmasaydık. Kanallar açık oturum düzenler ve tartışırdı.. Nerde?..

Sinema yazarları bile yeterince farkına varamadılar izlediklerinin. Belki izlemediler bile..

Televizyonlar kapmalı, yayınlamalı ki hangi "Karanlıkla Karşı Karşıya" olduğumuzu anlayalım..

Karanlıkla Karşı Karşıya.. KKK..

BlacKkKlansman.. O da KKK!..

Ve KKK hâlâ yaşıyor. Hala çoğunluktalar.. Liderleri Trump da Amerika Başkanı bugün..

***

Bu arada, benim gibi sevenleri ve hayranları için bir sürpriz. Finalde de. O da zenci lider, Jerome Turner'i canlandırıyor.. Hem de ne canlandırma.. Yaşıyorsunuz!. Yaşa be usta!.