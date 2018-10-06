Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Hıncal Uluç > 34 KE 5319!.
HINCAL ULUÇ
06 Ekim 2018, Cumartesi HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

34 KE 5319!.

'ndan sağa döneceğiz, Zorlu kavşağında. Kenarda yayalar var. Işık yoksa kavşakta, yol yayanındır. Yaya yola adım atınca trafik durur, bekler. Biz de durduk bekliyoruz. Ama siz, 34 KE 53 19, bizim niçin durduğumuzu bile düşünmeden soldan daldınız. Önümüzden geçen yayayı nerdeyse eziyordunuz. Durdunuz, camı indirip bir de o yaya ile laf dalaşına girdiniz..
Yani levyeyi kapıp saldırmadığınız için şükür mü etmeliyiz?.
Yayalara yol vermenin sadece trafik değil, "İnsanlık Kuralı" olduğunu öğrenemeyecek kadar zavallı biri misiniz, çok merak ettim.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN