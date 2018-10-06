Barbaros Bulvarı'ndan sağa döneceğiz, Zorlu kavşağında. Kenarda yayalar var. Işık yoksa kavşakta, yol yayanındır. Yaya yola adım atınca trafik durur, bekler. Biz de durduk bekliyoruz. Ama siz, 34 KE 53 19, bizim niçin durduğumuzu bile düşünmeden soldan daldınız. Önümüzden geçen yayayı nerdeyse eziyordunuz. Durdunuz, camı indirip bir de o yaya ile laf dalaşına girdiniz..

Yani levyeyi kapıp saldırmadığınız için şükür mü etmeliyiz?.

Yayalara yol vermenin sadece trafik değil, "İnsanlık Kuralı" olduğunu öğrenemeyecek kadar zavallı biri misiniz, çok merak ettim.