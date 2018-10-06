Gitmesine kesin gözüyle bakılan Cocu'nun önünde, milli maç öncesi "Son şans" denen iki maç vardı.

Avrupa'da olan ilkinden Cocu sıyrıldı. Saraçoğlu'nda, Spartak Trnava'yı net skorla yendi Fenerbahçe..

Cocu, "Yeni Fenerbahçe" sloganı ile getirildiği takımın başında etrafında olup bitenlere aldırmadan, medyaya, sosyal medyaya aldırmadan çok soğukkanlı, araştırmalarını sürdürüyor. Sürdürdüğünü de o medyaların gözüne sokuyor..

Maça, bu ülkede özellikle korkuyu seven ve savunmayı şart koşanların nefret ettiği 3 stoper, 2 santrforlu 3-5-2 ile başladı.

O takımda istenmeyen Frey vardı, istenen Valbuena yoktu. 76'da değişiklik yaptı. Üç stoperden birini (Reyes) çıkardı. İsmail Köybaşı'nı aldı. Takımın en iyilerinden Ayew'in yerine de Valbuena'yı koyarken "Val, ancak dörtlü sistemde oynar" gösterisini, anlayana yaptı.

88'de santrfor Slimani'yi, ön libero Mehmet Topal'la değiştirmesi de gene şovdu. "Bu takım 4-2-3-1'i oynarsa, o zaman Topal'a ihtiyaç olur" dersi verilir..

Bu dersi alan "Skor Yazarı" oldu mu ekran başında oturup yazanlar içinde?. Saraçoğlu'na kadar gitme zahmetine giren varsa el kaldırsın?.

Skor yazarı dedim de.. Slimani ikinci golü atınca "Yarın 9 verirler" dedim, salondaki dostlara..

Goller dışında nerdeyse sıfır, Slimani 9!. Çünkü iki gol attı. Bir gün önce sahanın yıldızı Sinan 5!. Çünkü iki gol kaçırdı..

Çelebi böyle olur, bizde spor, pardon skor yazarı dediğin!.

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