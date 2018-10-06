"Belhanda!.. Belhanda!.." diye göklere çıkardıkları, adının yanına durmadan "Yıldız" yazdıkları Belhanda'nın takkesi düştü, keli göründü ya.. Sosyal medyada da kıyamet koptu ya.. Bizim Skor Yazarları anında davranıp Cezayirli'yi "Tu kaka" ilan etme yarışına girmişler, dün baktım.

Neymiş maçtan sonra rakip oyuncu ile forma değiştirmiş.

Neymiş, rakip oyuncu ile gülerek konuşmuş..

Allahın adamları, spor tam da bu değil mi?. Spor, dostluk, kardeşlik ve sevgi için yapılmıyor mu?.

Yahu konuştuğu rakip adamın eski arkadaşı. Tanıdığı.. Orda eski Galatasaraylı Alex Telles de var. Biri de onunla sarmaş dolaş olabilirdi.

Ne güzel değil mi?.

Ama en güzelini Mevlüt kardeşim (Tezel) yazmış, dün.

"Sosyal medyada daha çok görünmek, tıklanmak için, trollere gaz veren goygoycu gazeteciler türedi."