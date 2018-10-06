Dikkat edin "Ardan" yazıyor, başlıkta. "Adnan" değil.. Adnan Oktar'ın ayni tornadan çıkmış gibi duran kediciklerinden değil, dünyaca ünlü genç sanat ışığımız, dostum, kardeşim Ardan Özmenoğlu'nun sergisinden söz edeceğim..

"Bir Kedi Gördüm Sanki" koymuş adını sergisinin..

Sezen Aksu'nun "Bir kedim bile yok" cümlesini bu ulusun beynine yazışından yola çıkmış..

"Ne demek insanın bir kedisinin bile olmaması.." diye düşününce, galeri duvarlarındaki 20 kediyi yaratmış işte..

Ardan'a "Yaz bitmeden bana, bahçeme gel. Bir değil, senin gibi 20 de değil, tam 21 kedim var. Göreceksin" dedim.

Ardan'ın yarattığı kedilerden birinin adı Zeytin. Bakar mısınız?. Ortak arkadaşımız, sanatçı Nehir Erdoğan'ın bir çekim sırasında Zeytinburnu'nda bulup bahçeme getirdiği kedinin adı da Zeytin'di. Benimki şimdi bahçemde gömülü..

Ardan sergiyi tam da zamanında açmış. Hafta başında.. Dünya Hayvanları Koruma Günü de bu hafta içindeydi.

İstanbul'daysanız, gidin, Ardan'ın kedilerini görün. Olmadı tıklayın. Hem Ardan'ı, hem eserlerini, hem de açılışı izleyin.

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