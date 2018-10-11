Panayırdaki açık arttırmada gördüğü papağanı çok sevdi. Hemen arttırmaya girdi.. Fiyat yükselince iki kişi kaldılar..

Adam ne dese öteki 50 ekliyordu..

"300.." "350.." "400.. 450.. 500..

550.."

Adam inat etti, papağan 2 bin liraya ona kaldı. Kafesi almak üzere arttırmayı yapan adamın yanına geldiğinde "Dilerim konuşuyordur bu hayvan.. Konuşmayan bir kuşa bu parayı verdiysem kahrolurum" dedi, hafif öfkeyle..

Arttırmacı güldü..

"Hiç merakınız olmasın efendim..

Size karşı durmadan arttıran kimdi sanıyorsunuz?."