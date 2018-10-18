Türk sinemasının gelmiş geçmiş en büyük yıldızlarının başında gelir, Cüneyt Arkın..

Yıldız!..

Yani adı, filmi satmaya yeten adam!.

Şimdi o Cüneyt Arkın'ı konuk oyuncu olarak sahnede göreceğiz..

"Şarkılar Seni Söyler" müzikalinin beni en sevindiren yanı bu oldu işte.

"Şarkılar Seni Söyler" çok sevgili Türker Ağabeyimle (İnanoğlu) gene çok sevdiğim sanatçı Müjdat Gezen'in el ele verdiği bir müzikal oyun..

Geçmişteki gazino hayatını anlatıyor ki, gençliğim önce seyirci, sonra Modern Folk Üçlüsü meneceri olarak, o sahnelerin hem önünde, hem arkasında geçti, iyi bilirim.

Oyunda, Müzeyyen Senar, Zeki Müren, Safiye Ayla, Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Bülent Ersoy ve Türkan Şoray başta, zamanın ünlüleri canlandırılıyor.

Semiha Yankı 'Seninle Bir Dakika' ile, Hayko da taverna müziği ile sahne alacaklar.

Provaları izleyen dostlarım, Zeki Müren rolünde Fatih Ürek'in harikalar yarattığını söylediler..

Fatih'i yıllar yıllar evvel "Yaygara 70" adlı müzikalde izlemiş ve alkışlamıştım. Bu defa Zeki Müren'de çok merak ediyorum.

Şarkılar Seni Söyler, bu cumartesi akşamı TİM Show Center'da başlıyor..

Bilet için..

TİM Merkezi..

Tel: 0212 286 66 86

Biletix..

www.biletix.com