Adı güya "Gizli Kalsın!."

Caddeden bakınca pizzacı.. İçerden bir dolap kapısı açılıyor, giriyormuşsun, 60 kişilik falan daracık bir mekânmış..

İstanbul'un en netameli mekânı.. Adını daha çok çıkan rezaletlerle duyurdu. Öyle netameli yer ki, M. Ali Erbil bile "Ben eşimi o kulübe götürmem" demiş..

Patronu da karışık biri...

Sevgilisinin resmini çeken Sabah ve Hürriyet gurubundan iki foto muhabirini silahlı korumalarına takip ettirmiş ve makinelerini gasp ettirmişti.. 20 yıla dek hapis istenir silahlı gaspa..

Gazeteciler önce dava açtılar, ama mahkemede şaştılar. Efendim fotoğraf makinelerini patron korumalarına kendileri vermişler.. Sevsinler.. Dava düştü..

Bana sorarsanız, İstanbul Emniyeti sivil polisleriyle bu mekânı denetlemeli..

Bir şeyler dönüyor burda sanki?.