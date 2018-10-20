Hüsnü Dayımın (Kışlalı) oğluydu, Ahmet. Ahmet Taner Kışlalı.. Kilis Kemaliye ilkokulunu birlikte bitirdik.

Ben subay babamla Hatay'a giderken, cumhuriyetin ilk kadın hocalarından annesi Lütfiye yengem onu Kabataş'a yolladı.

Sonra Mülkiye'de yeniden buluştuk.

Birlikte bitirdik. Birlikte gazeteciliğe başladık, okurken.

Ben meslekte kaldım.

O akademik kariyeri seçti önce, sonra siyasete geçti. Önce milletvekili, sonra Kültür Bakanı oldu.

Cumhuriyet gazetesinde beraber yazarlık yaptık. Ben spor.. O "Atatürk!." Ülkenin en önde gelen Atatürkçülerindendi..

Bir sabah..

Üç aylık bebeği, Nilhan'ı kontrole götüreceklerdi o sabah.. Eşi Nilüfer'e "Bebeğim üşümesin..

Ben önceden inip arabayı ısıtayım" dedi.

İndi.. Arabasının ön camına yaslanmış bir paket vardı. Onu eline aldı..

Gördüğü son şeydi o paket..

Hastaneye parçalanmış vücudunu taşıdılar.

"Üşümesin" dediği bebeği, babasını hiç tanımadan büyüdü.

Şimdi Kanada'da üniversite okuyor..

Aldırmasa, "Bebeğim üşümesin" diye düşünceli olmasa, bugün o bebek de, o eş de olmayacaktı muhtemelen..

Yıl 1999'du.. Bülent Ecevit Başbakan.. Bu ülkenin gelmiş geçmiş en büyük, en korkusuz polis şeflerinden Sadettin Tantan da (Anap) koalisyonun İçişleri Bakanı..

Birkaç gün önce, iğrenç bir gazete Ahmet'in resmini basmış, üzerine çarpı işareti atmıştı. Ahmet'in Ümitköy'deki evini gösteren şehir planı da ayni gazetede yayınlanmıştı.

O bombayı koyan katiller Ecevit/ Tantan devrinde hem de yakalanamadı, inanmazsınız!...

Aradan 19 yıl geçti.

Yarın Ahmet'imin katledilmesinin 19'uncu yılı..

Başta Nilüfer, sevenleri ona anma programı yaptılar.

Saat 9.30'da evinin önünde başlıyor.

Çayyolu'nda.. Bir saat sonra gene Çayyolu Ahmet Taner Kışlalı Anıtı önünde, 12.00'de Karşıyaka Mezarlığı'nda olacaklar.

Anma Gecesi akşam 18.00'de Çayyolu Yılmaz Güney Sahnesi'nde başlıyor..

Yakın arkadaşları konuşacak. Sonra Kültür Bakanı olarak gelişmesine büyük katkılarının olduğu Operamızın sanatçıları, başta büyük tenorumuz Ayhan Uştuk, sopranolar Görkem Ezgi Yıldırım ve Ezgi Karakaya, Bariton Cem Baran Sertkaya, piyanist Esra Poyrazoğlu Alphan eşliğinde, Ahmet'imin çok sevdiği aryaları, türküleri seslendirecekler.

Işıklar içinde uyu, sevgili kuzenim, kardeşim, canım benim!.

Seni unutur muyum ben?. Ömrümün en güzel günlerini birlikte yaşadığım Ahmet'imi unutmak, kendimi unutmak demek olur!.