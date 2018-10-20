Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'ni kutlarım..

Ölümünün 15'inci yılında İsmet Ağabeyimi bir sergi ile anma kararı aldıkları için..

İsmet Ağabeyim, Gümüşdere.. Bu ülkenin en büyük spor foto muhabirlerindendi.

Şimdi spor sayfası mı kaldı ki, spor foto muhabiri olsun?.

Bana son beş yılda aklınızda kalan bir spor fotoğrafı söyleyebilir misiniz?.

İsmet Ağabeyin mesela, Hüseyin Kırcalı'nın mesela fotoğrafları olay olur, konuşulurdu.. Pek ��oğu hâlâ gözlerimin önünde.. Öylesi..

80'i yıllarda, onunla Gelişim Spor dergisinde çalışma mutluluğu yaşadım. Fotoğraf servisinin şefiydi. Üç canavar genç vardı ekibinde..

Hasan Onuker, Vedat Danacı, Ender Erkek..

Gelişimspor'un felsefesini anlatmak için toplantı yapmıştım onlarla..

"Size söyleyeceklerim iki madde.. 1- Gol resmi getireni kovarım. 2- Başka madde yok.." Galatasaray'ın Neuchatel'i 5-0 yendiği maçta derginin kapağını süsleyen cezalı Mustafa Denizli'nin maçı tribünde tel örgüler ardından izlerkenki o muhteşem tablo gibi fotoğrafı bütün maç resimlerini geride bırakmış, efsane olmuştu.

Sergi pazartesi günü (22 Ekim) saat 15.00'te açılıyor.

Bir zamanlar Türk Basının Mekkesi, Cağaloğlu'nda Basın Müzesinde.. (Türkocağı Caddesi, No: 1).