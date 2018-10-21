Hatırlamaz mıyım?

Yenisinin yapılması için

Eski Köprü'nün Sökülüşünü

Protesto eden şair taifesini.

Hayal kurmaz mıyım?

Sivil geçişin beş para olduğu

Günlerde adımlasaydım

O ahşap antikayı

Ve Haliç'te yatan ölüsünü..

Cevat Ok / Yaşamın Rosetta Taşı