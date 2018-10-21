Hatırlamaz mıyım? Yenisinin yapılması için Eski Köprü'nün Sökülüşünü Protesto eden şair taifesini. Hayal kurmaz mıyım? Sivil geçişin beş para olduğu Günlerde adımlasaydım O ahşap antikayı Ve Haliç'te yatan ölüsünü.. Cevat Ok / Yaşamın Rosetta Taşı
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