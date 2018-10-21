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HINCAL ULUÇ
21 Ekim 2018, Pazar HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

Galata Köprüsü..

Hatırlamaz mıyım?
Yenisinin yapılması için
Eski Köprü'nün Sökülüşünü
Protesto eden şair taifesini.
Hayal kurmaz mıyım?
Sivil geçişin beş para olduğu
Günlerde adımlasaydım
O ahşap antikayı
Ve Haliç'te yatan ölüsünü..
Cevat Ok / Yaşamın Rosetta Taşı

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