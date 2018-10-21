Şimdi okuyacağınız yazıyı 26 Haziran 2016 pazar günü yazmışım. Sevgili arkadaşlarım da resimlemişler.. O yazıyı bugün aynen sunuyorum..

Sorunu ve bugünleri 2 yıl önce görmüş, yazmış, uyarmışım.. Başta Arda'nın kendisi, sonra Türkiye Futbol Federasyonu, sonra İstanbul'daki kulübü Başakşehir'de bir, tek bir dinleyen olmuş mu?.

"Güle gûş ettiremez boş yere bülbül inler

Varak-ı mihr-ü vefâyı kim okur kim dinler"

demiş, Kâmi Mehmet Efendi.

Yani "Dostlukla sevgi vefasının yazılmış olduğu kâğıdı kim okur kim dinler" diye yakınmış, şair. Ayni durumdayım..

Arda, ayni sorunları tekrar tekrar yaşıyor.. Gene başta kendisi ibret alan çıksaydı..

Ah, Akif ah!..

Tarihi tekerrürdür diye tarif ediyorlar.

Hiç ibret alınsaydı, tekerrür mü ederdi..

Koca ülkede ibret alan tek ama tek sorumlu yok.. Sonra herkes "Vur abalıya.."

Ah benim "Sahipsiz" Arda'm!. Vah benim yeteneklerimi yok etme makinesi ülkem!.

***