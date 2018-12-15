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HINCAL ULUÇ
15 Aralık 2018, Cumartesi HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

Türk turizmini coşturan Fuar İzmir!..

İzmir'in 2015'te açılan o yeni, o çağdaş, açık, kapalı devasa alanları, fevkalade elverişli ve kullanışlı imkânlarıyla "Yeni" fuarı, 'de hafta sonu Fuarı vardı..
Koştum gittim tabii..
Nasıl gitmem!. 48 ilimiz orda, bir Hazinesi Anadolumuzdan.
Yerli, yabancı turizm kurumları, oteller dahil 1200 katılımcının olduğu bir bayram yeri..
Ağbimler, Ünallar (Ersözlü), Muzo (Tağıl), yardımcısı Seda, cümbür cemaat girdik içeri, daha iki adım atmadan, Rizespor formalı iki delikanlı yolumu kesti.
Buyrun bakalım. O gece Galatasaray maçı var üstelik.. Aldılar beni aralarına..
Oturttular.. Önce ikram üstüne ikram.. Bir bal tattım ki, ötesi yalan..
Yahu fındık bile başka.. Onlar tamam da, getirip önüme Mandalina koydular.
Rize'de mandalina tarımı başlamış iyi mi?.
Şaşırdığımı görünce "Sen ne diyorsun, biz kivi bile yetiştirmeye başladık" dediler..
Bu Rize'ye gitmem lazım.. Yani o muhteşem yaylalarda yaşamam lazım..
Biz "Tatil" deyince ille de, deniz, kum.. Sonra da 55 derece sıcakta kavrulma.. Yahu Rize, Hemşin, yaylalarında, püfür püfür, yemyeşil, cennet tatil niye hiç aklımıza gelmez?.
Bu "Travel Turkey" getiriyor işte.. Yalnız el oğluna değil, bizim gibi bu ülkenin insanları, bu cennetin kısmetli evlatlarına da gösteriyor işte.
"Hıncal Ağbi Rizemize gelmiş, böyle ağırlanır mı" dedi, formalılardan biri.. Bir işaret.. Bir tulumcu geldi oturdu yanımıza.. Çalıyor bir Hemşin havası.. İki yanımda iki Rizespor formalı da bir türkü tutturmuşlar, gidiyorlar.. Ben de tempo tutuyorum.. Bir ara ikisi iki yandan ellerimi tuttular.. Yukarı kaldırdılar, başladık oturduğumuz yerde kol oynatarak horona..
Ben de coşmuş gidiyordum ki, türkünün nakaratı kulağıma çalındı.
"İki tane atacağuz.. İki tane atacağuz" diye haykıranlarla horon oynuyoruz el ele, ben Galatasaraylı Hıncal!.
İki elimi de iki Rizeli'den anında ayırdım..
Elimle 2 işareti yaptım. "Siz iki atacaksınız da biz armut mu toplayacağuz.
Asıl biz 2 atacağuz" dedim, öbür elimle 2 işareti yaparak... Allahtan Ercan o anı, cebi ile kaydetmiş de, elimde belge oldu, "Hıncal 'İki tane atacağuz' diye horon tepenlere eşlik ediyor" diyeceklere, namusu kurtarma kanıtı..
İşin en ilginç yanı ne bilir misiniz?.
Ellerime bakın.. 2 ve 2'yi gösteriyorum..
O gece maç kaç kaç bitti?.
2-2!.
Uy benum Sevguli Tanrum!.
Hepumizin duasini kabul ettun, demek!.
(Benden laz aksanı bu kadar..) İş oturmakla kalmadı..
"Hıncal ağbimiz bize gelmiş.. Ona ciddi horon yapalım" dediler. Etraftan Rize geleneksel kıyafetli, kız, erkek gençler geldiler.. Tulum ortaya geçti.. Bir horon başladı, dur durabilirsen.. Onlar horon..
Ben el çırpıyorum..
"Olmaz" dediler mi?. Beni de araya çektiler mi?. Ben 79 yaşında Hıncal, bir de horon teptim mi?.
Yaşayın Rizeli dostlarım.. Çok yaşayın..
Cennet Rize'nize mutlak, ama mutlak geleceğim.. Söz!.

***
Bugün Mardin ve valimizi de yazacaktım.
Rize'de hızımı alamadım. Mardin kaldı yarına..

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