Bu başlığı atmaya kadar verdiğimde dün sabah, saatler 9.46'yı gösteriyordu ve gerçekten farklı bir gazetecilik yapmaya başladığını hissettiğim Global Kanal'da, sevgili dostum, İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi Trafik Danışmanı iken, el ele vererek bayağı işler çözdüğümüz, Ulaştırma Uzmanı, Prof.

Mustafa Ilıcalı'yı dinliyordum.

Global ondan önce de Beykent Üniversitesi'nden uzman hoca Kubilay Kaptan'la konuşmuş, o da tüm bilgi ve mantığı ile "O kılavuz trenin orada olmaması lazımdı" demişti, sonunda.

Hocam, akıllara sığmaz kazanın niçin akıllara sığmaz olduğunu herkesin anlayacağı dille çok güzel anlattı..

"Kaza hızlı tren Ankara Garından hareket etmesinden 10 kilometre sonra meydana geldi. 10 kilometrede o tren, azami hızı 350'ye ulaşamaz. En fazla 80 civarında gidiyordur.

Ama hangi hızla giderseniz gidin, duran bir kitleye çarptığınız zaman, hasar, o hızın karesi kadar olur.

İşte bu sebeple, hızlı trenler her şeyi anında haber veren ve bilgisayarlı bir sinyalizasyon sistemiyle yönetilir. Türkiye'de şu anda, dünyanın en gelişmiş güvenlik sistemi kullanılıyor. Yani nerden bakarsanız bakın, o kılavuz treninin orda olmaması, ya da o tren orda ise, hızlı tren makinistinin, 10 kilometre önünde kılavuz tren olduğunu bilip kendi trenini hareket ettirmemesi gerekirdi. Sistemi çok iyi biliyorum. Bu ikisi dışında bir teknik durum mümkün değil.

Ben fazla bir şey söylemek istemiyorum.

Şimdi her şey savcılarımıza düşüyor." Şimdi bu sözlerden siz de benim anladığımdan farklı bir sonuç çıkarıyor musunuz?.

Hem de Hızlı Tren rotasında 10 kilometre ara ile iki tren olmasının ve bunun sistem tarafından bilinmemesinin imkanı var mı?.

"Yok" demek için Hocam gibi Uzman bir Ulaştırma Profesörü olmaya da gerek yok. Bir lise öğrencisine sorun, ayni şeyi düşünür..

Ortada korkunç bir durum var..

Birileri, hızlı trenin tam saatinde hareket edeceğini de, 10 kilometre ötesinde de Klavuz trenin olduğunu "Birileri" mutlak biliyordu.

Dikkat edin.. "Birileri" diyorum. Çünkü bu bir kişinin tek başına yapabileceği bir şey değil... Kritik noktalardaki birileri, her iki treni de biliyorlardı. Hızlı Treni bile bile 10 kilometre öndeki kılavuz trenin üzerine gönderdiler.

Ankara Cumhuriyet Baş Savcısı, üç savcı görevlendirmiş, soruşturma için..

Özelliklerini bilmiyorum. Ama dilerim içlerinde Terör Uzmanı savcılar da vardır.

Yazımı bitirdiğim an, saat 10.50!.

***

Kılavuz Tren, hızlı trenin rayları ve sistemindeki en ufak hatayı belirleyip, haber verecek, gerekirse, trenin seferini engelleyecek araçtır. Saatte 350 kilometre hıza ulaşan hızlı trenin raylardaki en ufak hataya tahammülü olmadığı için, bu denetim, Kılavuz trenle devamlı yapılır.