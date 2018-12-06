Sevgili Ertuğrul kardeşim, (Özkök) yaşlanmayı sindiremeyen ve botoks zehirine bulanıp, yüzlerine maske takan bazı kadınlar var ya hani, artık o ruhsuz ve ifadesiz yüzlerine bakamaz, tanıyamaz olduğumuz kadınlar, onları izliyor sanki..

Yok canım yüz değil, ruh botoksu yapıyor kendisine, her gün köşesinde..

Bir.. Yaşına taktı kafasını ve köşesini... Bir ünlü doktoru da (Bu doktorların hangi araştırmalara dayanıp nasıl zıt açıklamalar yaptıklarını geçen hafta sonu yazmıştım.

Hem de New York Times'dan naklen..

Bizimkilerden gık çıkmadı.) yanına almış her gün "Ben gencim" yazıları yazıyor.. İlle de her köşesine, eski, yeni birkaç resmini koyuyor..

"Ben gencim, bakın hem de nasıl" dercesine..

Yazılarını keyifle okuyorum Sevgili dostumun ama, durmadan da "Tıç.. Tıç.. Tıç" diyorum..

O sesin yazılışı hâlâ keşfedilmedi ama anladınız herhalde..

Geçen gün "Seksi bıraktım" diyen Okan Bayülgün'e "Cevap vermem ona" deyip, kendi seks yaşamının nasıl iyi olduğunu bile yazdı. Tıç!.. Tıç.. Tıç..

İkincisi de. Lafı eşcinselliğe getiriyor, bir yolunu bulup..

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