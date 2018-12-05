Hani Yasa Dışı kumar siteleriyle mücadele ediyorum ya..

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden bir açıklama geldi.. Aynen şöyle..

"Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz 2016 yılından bu güne kadar yasadışı bahis faaliyetleri karşısında etkin mücadele vermekte olup 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunda yer alan suçlar kapsamında operasyonlar yapılmaktadır.

Bu Operasyonlar dahilinde:

2016 ve 2017 yıllarında 120 şüpheli yakalaması yapılmış 21'i Adli Kontrol'e tabi tutulmuş, 45'i tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir, yaklaşık 620 bin liraya el konulmuştur.

2018 yılında 274 şüphelinin yakalaması yapılmış 72'si Adli Kontrol'e tabi tutulmuş, 139'u tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, yaklaşık 719 bin liraya el konulmuştur.

Bununla birlikte yasadışı bahis oynadığı tespit edilen 472 kişiye toplam 4 milyon 146 bin lira idari para cezası uygulanmıştır. Tespit çalışmalarımız sürmekte olup yasadışı bahisle mücadele çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir." Şimdi "Etkin Mücadele(!)"ye bakar mısınız?.

Bir defa, internet ve cep telefonlarıyla oynanan yasa dışı kumar, milyarla, ama milyarla dolar.

2016/17/ ve 18 olmak üzere üç yılda yakalanan şüpheli 374 kişi. Tutuklanan 94. El konulan para da 1 milyon 3 bin lira.. Yani binde biri bile değil.

Oynatandan alınan ceza 1 milyon 300 bin.. Cebine gelen yasa dışı ve bol bedavalı, yani gelgele kapılan zavallı oyunculardan alınanlara kesilen ceza (Dikkat.. Niye oynuyorsunuz cezası) ise dört misli.. 4 milyon 146 bin lira..

Çünkü oynatan milyarlık mafya ile mücadele zor.. Ama oynayan fakiri yakalayıp cezayı basmak kolay..

Geçen gün yazmıştım..

Siber suçlar bir ucu Uzak Doğu'da, öbür ucu Kıbrıs'taki uluslararası mafyanın işi..

Dönen para milyarlar.. Bunca milyar dolar nerden, kimden kazanılıyor, bir düşünürseniz, zavallı milletimin nasıl soyulduğunu anlarsınız.

Siber Şubeden beni ziyaret ettiler genç arkadaşlarım. Konuştuk. Bu mücadelenin bu şube tarafından takibi göstermelik.

Yasalar mafyadan yana adeta..

Yani mücadele için yasa değişmeli.

Bu yasadışı iddia ve kumarhane reklamlarını, benim cep telefonu kurumlarımın, yani Turkcell, Vodafone gibi işletmecilerin taşımasını önleyecek yasa çıkarılmalı. Bilişim Teknoloji Kurumu uzmanları da, bu kumar sitelerini anında kapatacak önlemleri almalı..

Yoksa, o mafya liderleri milyarları götürmeye devam ederken, bizde onlara hizmet eden birkaç zavallı ve ceplerine gelen kumar davetlerini tıklayan insanlara ceza yazmak sadece "Göstermelik" mücadele..

Durum, şairin dediği aynen..

"Milyonla çalan mesned-i izzette serefraz Birkaç kuruşu mürtekibin cayi kürektir." "Milyonla çalan sefasını sürerken, üç beş kuruş götüren hapislerde sürünür" deyişi Osmanlı'dan beri değişmemiş yani..

Şimdi bu yasanın değişmesi için ne Meclis'te kıpırdama var, ne İçişleri Bakanlığı'nda.. Ne de bunca parti var, seçim arifesinde birbirine girmiş, ama vatanın ve milletin soyulması hiçbirinin umurunda değil..

O zaman ne yapacağım ben?.

Şu anda bile cebi, gelen yasa dışı, mafya kaynaklı kumar ve iddia reklamları ile dolu ben, ne yapacağım?. Adamlar ille de bana gönderip alay ediyorlar yahu. "Sen yırtın..

Reklamımız oluyor" diyorlar.

Yahu bu ülkede Cumhurbaşkanı'na havale etmeden düzelecek bir şey yok mu?.

"Yasa dışı kumara da el koyun ne olur, Sevgili Başkanım" mı diyeyim yani?.