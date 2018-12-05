Fenerbahçe- Kasımpaşa maçını evde birkaç arkadaş izliyoruz. 7'nci dakikada kıyameti koparan penaltı pozisyonu oldu. Hakem "Endirekt serbest vuruşla" oyunu başlatır başlamaz, ipadimde Google'ı tıkladım.

"Futbol Oyun Kuralları" yazdım.

Kitapçık belirdi. İndekse baktım. "Penaltı ihlalleri" başlıklı 14. Madde 2. fıkrasında, pozisyon aynen yazılı.

"Her iki takımdan birer oyuncu Oyun Kurallarını ihlal ederse, penaltı vuruşu tekrarlanır." Bu sırada Var görüntüsü ekranda donmuş. Kasımpaşalı topa vurmadan kaleci 1 metre fırlamış, iki takımdan ikişer oyuncu da 18 içine dalmış. Yani karşılıklı ihlaller var.

Yani "Penaltı tekrar!." Arkadaşlara döndüm..

"Kural ihlali var. Kasımpaşa sonucu beğenmezse itiraz eder, maç tekrarlanır, hakem de çok ağır ceza alır.. Bizim gençliğimizde kural ihlali yapan hakemin lisansı iptal edilirdi" dedim.

Bunu niye yaptım, söyleyeyim.

"Gazetecilik refleksi" derler, meslekte yaptığıma.. Daha o anda, hem de bugünün elektronik ortamı yardımı ile, kesin sonuca ulaşmam, 2 dakika..

Hakem "Çift vuruş" der demez, refleksim harekete geçti.

Tam 40 dakika falan geçti, devre arasında, Erman Hocamı dinlemek için ASpor'a geçtiğimde..

Hocam en gerzeklerin bile anlayacağı netlikte hakemin nasıl kural hatası yaptığını anlattı. Bekledim ki, oturumu yöneten sevgili müdürüm de, hep önünde taşıdığı bilgisayardan "Futbol Oyun Kuralları 14. Madde 2.

Fıkrayı okusun..

Ben olay olur olmaz, 2 dakikada buldum, maddeyi. Serkan'ın önünde devre arasına dek 40 dakika var. Ve devre arasında konuşulacak tek konunun o pozisyon olduğunu bilecek kadar da olaya hakim.. O zaman niye benim yaptığımı yapmadı Serkan Müdürüm?. Ya da servisindeki elemanlara "Bulun bana getirin, maddeyi" demedi.

Niye Erman Hocam lafını bitirir bitirmez, "Tartışma anlamsız. Hocam haklı.

Şimdi maddeyi okuyorum" demedi?.

Genç kardeşime çok önemli bir not bu!.

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