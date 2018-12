Kendimi Tanrı'nın en sevgili kullarından biri sayıyorsam, sebebi Ailemdir..

Çocukluğum fevkalade mutlu bir aile içinde geçti.

Yaşlılığım, dışardan bakarsanız yalnız..

Evde tek başına.. Eş yok.. Çocuk, torun yok.

Yapayalnız, yani!.

Hayır değil.. Harika kardeşlerim, yeğenlerim, torun yeğenlerim..

Muhteşem ailem hiç yalnız bırakmaz, beni..

Yaz boyu Serpiller zaten Tuzla'da.. Kışın da ya Kemaller geliyor hafta sonları, ya ben Ankara'ya, İzmir'e gidiyorum..

Geçen hafta sonu mesela..

Cuma öğleden sonra geldi Kemaller Ankara'dan. Torun minik Ayşegül ailenin neşe kaynağı da yanlarında.. Yasemin ayarlamış..

20 yıl falan önce Mustafa Akay kardeşim gitarıyla Ortaköy'e Ertekin'e gelirdi.

Ne harika kafeydi o zaman orası.. Gece yarılarına dek keyif yapardık.

O Mustafa işte.. Akay Gelinlik şirketinin patronu aslında.. Ama çalıp söylemek içinde ukde. Keyif için çalıyormuş gene.. Moda'da bir Meyhane.. PopMod.. Kemal, kızı Zeyno, damat Tolga gittik ki, Yasolar da bekliyor.

O da eşi Can ve kızımız İroş'la gelmiş. (Eee.

Nükhet'i evde bıraktık tabii. Ayşegül'le..) Mustafa bir harika repertuar yapmış.. Her şarkısını beraber söylüyoruz. Önümüzde 20, evet tam 20 çeşit meze.. Çocukken cumartesi geceleri annem kurardı böyle çilingir sofralarını..

Minik minik tabaklarda, hepsi ayrı lezzet.

Mekân aslında eski Yeşilçam filmlerindeki gibi, salaş ve küçük.. Ama içi şirin insanlarla dolu.. Son yıllarda bu kadar eğlendiğimi hatırlamıyorum..

Cumartesi sabahı, gene ailecek Kumkapı yolunu tuttuk. Bizim Beşiktaş Çarşı'da Kaymakçı Bulgar'ın Yeri vardı.. Boris.. O Boris vefat etmiş. Dükkânı alanlar da Kumkapı'ya taşımışlar.. Ercan'a "Hadi" dedim. Evin kaymağını Boris'ten o alırdı, Çarşı'dan.

Gittik.. Bir minik, gene salaş görünümlü bir yer..

Ama nasıl bir kahvaltı yaptık, inanılmaz. Hele de o kaymaklar ve reçeller..

Tereyağlar.. İçinde süt varsa bir şeyin Boris'in Yeri'ne gideceksiniz, Kumkapı'ya..

Akşam maç.. Pazar sabahı ver elini Kadıköy'deki Karaköy İskelesi ve İstanbul Kitapçısı..

Klasik Sabahlar Kahve Konserleri..

Beş Selahattin'in besteleri..

İçli, Pınar, Altınbaş, Ünal, Erköse..

İrem Şamlı ve Batuhan Gencer ne kadar güzel söylüyor, Ecem Aytekin ve Erman Ertan ne kadar güzel çalıyorlar.. Hepsi konservatuar öğrencisi..

Hele gençlik yıllarımda vurulduğum şarkıları söylemiyorlar mı?.

Rüzgâr kırdı dalımı.. Bir bahar akşamı rastladım size.. Zeytin gözlüm sana meylim nedendir?.

Hele o çapkın şarkı..

"Gül açılsın dudağında gülüver Bana nolur açılan her gülü ver" Ne kadar romantik görünüyor değil mi?.

Peki düşünün bakalım, dudakta açılan gülü vermek nasıl oluyor?. Dudaktan dudağa!..

Neşeyle çıktık, Kadıköy'den, ver elini Kuzguncuk..

Orda sevgili Fırat'ın Çikolata Fabrikası var.

Kadıköy'deki salep ve simit keser mi?.

Kuzguncuk kahvaltılarıyla ünlü..

Harika bir brunch da orda.. Akşam maça geleceklere ikram çikolataları da paketlettik.

Hele portakal kabuklusu harika.. Nurlar içinde yat Cüneyt Ağabeyim, ne severdi o portakallı çikolata dilimlerini.. Ankara'ya Penguen'e ısmarlardı hep.. Duruyor mu acaba?.

Pazartesi sabahı uğurladım Kemalleri..

Bu cuma kısmetse ben İzmir'e gidiyorum..

Öcal Ağbimlere ve dostlara.. Ve tabii, hem ziyaret, hem ticaret..

Pazartesi gecesi A. Adnan Saygun'da Gürcistan Devlet Halk Dansları Topluluğu var.. Bizim Kafkas Dansları'nı hem de ne oynar bu gurup.. Dünyaca ünlüler..

Ben taa İstanbul'dan geliyorum, İzmirliler haberiniz ola ve kaçırmayın sakın!.