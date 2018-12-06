Efendim atv, Kim Milyoner Olmak İster adlı ünü eksilmeyen yarışmasında "Arkeologlar, fosille taşı nasıl ayırt ederler" diye sordu da, dernekleri kıyamet kopardı ya, meslekleriyle dalga geçiliyormuş diye..

Efendim doğru cevabı "Yalama" olan soru, mesleği ve bilimi küçük düşürüyormuş..

Hafta sonu Kemal'in torunu Ayşegül bir çocuk filmi izliyor, bizde..

Ekranda bir sahneye takıldım.

Dünyaca ünlü bir elması çalıyorlar ama şüpheye düşüyorlar.. Gerçek mi, sahte mi, diye..

Uzman çağırıyorlar.

Uzman taşı yalıyor..

"Sahte" diyor..

Hepsi o..

Gerçek elmas, bilirsiniz artık, binlerce yıl basınç altında taşlaşmış canlı yaratık, yani fosildir.

Adam yaladı ve fosil olmadığını anladı, taşın..

"Yahu uzman, elindekinin fosil olmadığını yalayarak anladı, Amerikan filminde" diyorum..

Bu Amerikan arkeologları gerzek mi ne?.

Niye kıyameti koparmadılar yahu?.

Siz, burdan uyarın meslektaşlarınızı bizimkiler..

Uyarın ki, sarı yelekler giyip sokaklara düşsünler!.